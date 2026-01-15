НА ЖИВО
          Василев: Третият мандат е силен сигнал от Радев срещу Пеевски и ‘Новото начало’

          15 януари 2026 | 14:15 1370
          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на „Продължаваме промяната“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев определи като „много силен и ясен сигнал от президента срещу Пеевски и „Новото начало“ решението на Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“ (АПС), предаде БГНЕС.

          В парламента Василев коментира и въпросите, свързани с бюджетната политика и инфлацията. Той припомни, че удължителният закон предвижда заплатите в бюджетния сектор да бъдат индексирани спрямо инфлацията към края на декември 2025 г., която е измерена на 5,2%. „Това е доста високо, два пъти повече от инфлацията, която оставих като финансов министър – тогава беше 2,3%“, посочи той.

          Според Василев по-високата инфлация се дължи на драматичното увеличение на цените на електроенергията за бита, увеличението на водата и на стоки и услуги, произведени в България. Той подчерта, че цените на вносните стоки почти не са се повишили, но вътрешните стоки и услуги са поскъпнали значително.

          Лидерът на ПП допълни, че след приемането на бюджета за 2026 г. партията ще настоява за подоходна политика и драстично намаляване на броя на министерствата, ако има възможност с подкрепата на 121 депутати, за да се реализират „истински реформи в държавата“.

          По думите на Василев третият мандат на АПС не само има политическо значение, но и „отваря възможност за промяна и контрол върху настоящото управление“, което той определя като послание от президента срещу влиянието на Пеевски и „Новото начало“.

