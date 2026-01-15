„Величие“ иска промяна на конституцията и връщане на старите разпоредби

Парламентарната група на „Величие“ внесе искане за възстановяване на старата редакция на конституционния текст, който урежда правомощията на президента при парламентарна криза. Това стана ясно от декларация, прочетена от народния представител Юлиана Матеева от парламентарната трибуна.

Според „Величие“ последните промени в Конституцията са резултат от политически договорки и са довели до сериозни институционални проблеми. По думите на Матеева те са били насочени основно към ограничаване на правомощията на държавния глава, но вместо това са създали допълнителна нестабилност.

„Последните промени в Конституцията на Република България бяха плод на политически промискуитет и се оказаха мъртвородени. Те, както и почти всичко сторено от настоящото Народно събрание, имаха единствената цел да отнемат правомощия от държавния глава“, заяви Матеева.

Тя определи измененията, свързани със служебното правителство, като едно от най-сериозните законодателни прегрешения през последните 35 години. Според нея чрез тях обикновено Народно събрание на практика е променило формата на държавно управление, което по Конституция може да бъде направено единствено от Велико Народно събрание.

„С тези промени бяха нарушени основополагащи конституционни постановки, доколкото Обикновено Народно събрание на практика промени формата на държавно управление“, подчерта народният представител.

От „Величие“ напомниха, че Конституционният съд е отклонил произнасяне по спорния текст, което според тях прави още по-наложително Народното събрание да поеме политическа отговорност и да коригира допуснатите грешки. В декларацията се посочва, че целта не е новаторство, а възстановяване на конституционната уредба отпреди промените.

„Конституцията не е терен на политически задявки и на случайно формирани мнозинства от повярвали си месии“, заяви Матеева.

По думите ѝ сегашната уредба, при която всички десет възможности за служебен премиер зависят от волята на Народното събрание, създава пряка колизия с принципа на разделението на властите. От „Величие“ настояват отговорността за съставяне на служебен кабинет да бъде върната изцяло в правомощията на президента, за да се възстанови институционалният баланс.

Матеева допълни, че въпреки че въпросът за назначаване на служебно правителство все още не стои пряко на дневен ред, част от фигурите в сегашния списък за служебен премиер вече заявяват отказ да поемат такава отговорност, което допълнително поставя под съмнение ефективността на действащата конституционна уредба.