Великобритания увеличава възрастта за резервистите до 65 години

Правителството на Великобритания планира нов законопроект за въоръжените сили, който цели повишаване на боеспособността на армията, предаде Би Би Си. Една от ключовите промени е възможността за призоваване на резервисти до 65 години, вместо настоящата граница от 55 години.

- Реклама -

Законопроектът предвижда и разширяване на условията за мобилизация. Докато сегашното законодателство позволява призоваване на по-възрастни резервисти само при непосредствена заплаха за страната, извънредна ситуация или нападение, новият текст включва и случаи на „военни приготовления“. Това правило досега важеше само за наскоро демобилизирали се военнослужещи.

Очаква се, ако законопроектът бъде одобрен, той да влезе в сила през 2027 г. Към момента в кралските въоръжени сили служат около 70 000 души, а стратегическият резерв наброява 95 000.

Инициативата идва на фона на глобална несигурност, продължаващата война в Украйна и геополитическите предизвикателства, включително намерението на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.