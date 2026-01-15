Великобритания увеличава възрастта за резервистите до 65 години

15 януари 2026 | 17:18
Правителството на Великобритания планира нов законопроект за въоръжените сили, който цели повишаване на боеспособността на армията, предаде Би Би Си. Една от ключовите промени е възможността за призоваване на резервисти до 65 години, вместо настоящата граница от 55 години.

Законопроектът предвижда и разширяване на условията за мобилизация. Докато сегашното законодателство позволява призоваване на по-възрастни резервисти само при непосредствена заплаха за страната, извънредна ситуация или нападение, новият текст включва и случаи на „военни приготовления“. Това правило досега важеше само за наскоро демобилизирали се военнослужещи.
Очаква се, ако законопроектът бъде одобрен, той да влезе в сила през 2027 г. Към момента в кралските въоръжени сили служат около 70 000 души, а стратегическият резерв наброява 95 000.
Инициативата идва на фона на глобална несигурност, продължаващата война в Украйна и геополитическите предизвикателства, включително намерението на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.
