НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Великобритания увеличава възрастта за резервистите до 65 години

          15 януари 2026 | 17:18 130
          Снимка: Офис на президента на Република Хърватия / Томислав Бушлета
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Правителството на Великобритания планира нов законопроект за въоръжените сили, който цели повишаване на боеспособността на армията, предаде Би Би Си. Една от ключовите промени е възможността за призоваване на резервисти до 65 години, вместо настоящата граница от 55 години.

          - Реклама -

          Законопроектът предвижда и разширяване на условията за мобилизация. Докато сегашното законодателство позволява призоваване на по-възрастни резервисти само при непосредствена заплаха за страната, извънредна ситуация или нападение, новият текст включва и случаи на „военни приготовления“. Това правило досега важеше само за наскоро демобилизирали се военнослужещи.

          Очаква се, ако законопроектът бъде одобрен, той да влезе в сила през 2027 г. Към момента в кралските въоръжени сили служат около 70 000 души, а стратегическият резерв наброява 95 000.

          Инициативата идва на фона на глобална несигурност, продължаващата война в Украйна и геополитическите предизвикателства, включително намерението на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

          Правителството на Великобритания планира нов законопроект за въоръжените сили, който цели повишаване на боеспособността на армията, предаде Би Би Си. Една от ключовите промени е възможността за призоваване на резервисти до 65 години, вместо настоящата граница от 55 години.

          - Реклама -

          Законопроектът предвижда и разширяване на условията за мобилизация. Докато сегашното законодателство позволява призоваване на по-възрастни резервисти само при непосредствена заплаха за страната, извънредна ситуация или нападение, новият текст включва и случаи на „военни приготовления“. Това правило досега важеше само за наскоро демобилизирали се военнослужещи.

          Очаква се, ако законопроектът бъде одобрен, той да влезе в сила през 2027 г. Към момента в кралските въоръжени сили служат около 70 000 души, а стратегическият резерв наброява 95 000.

          Инициативата идва на фона на глобална несигурност, продължаващата война в Украйна и геополитическите предизвикателства, включително намерението на американския президент Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Илиян Филипов: Левски да не си прецакват сами сезона, информирахме ФИФА за казуса

          Николай Минчев -
          "Левски да не си прецакват сами сезона. Ако ФИФА излезе със становище, че неправомерно е прекратен договорът, а Око-Флекс е бил в групата за...
          Общество

          Добрич обяви грипна епидемия

          Пламена Ганева -
          Грипната вълна, започнала в Североизточна България, вече засегна и Добричка област, която обяви грипна епидемия от понеделник. В отговор на разпространението на вируса, учениците...
          Политика

          Папа Лъв XIV утешава семействата на жертвите от трагичния пожар в Швейцария

          Пламена Ганева -
          Папа Лъв XIV се срещна със семействата на загиналите при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, който отне живота на 40 души...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions