      четвъртък, 15.01.26
          Вики Томова нямаше сили да се пребори за основната схема на Australian Open

          В третия кръг на квалификациите тя отстъпи на представителката на Украйна Юлия Стародубцева

          15 януари 2026 | 09:12
          Снимка: gong.bg
          Виктория Томова не успя да се класира за основната фаза на Откритото първенство на Австралия. В третия кръг на квалификациите тя отстъпи с 6:7 (3), 2:6 от представителката на Украйна Юлия Стародубцева в мач, продължил час и 46 минути.
           
          В първия сет Томова допусна пробив в деветия гейм, но веднага успя да се върне в двубоя и да изравни за 5:5. Частта беше решена след тайбрек, в който първата ракета на България изостана с 0:4 точки и в крайна сметка загуби с 3:7.

          Във втория сет украинката направи решителен пробив за 3:1 и наложи контрол върху срещата. Намиращата се на 110-то място в световната ранглиста Стародубцева приключи мача в своя полза след 6:2, след като 30-годишната Томова загуби подаването си още един път.

          Преди днешното отпадане Томова имаше четири поредни класирания в предходните години

