      четвъртък, 15.01.26
          Връщат Любо Пенев в България

          Кой ще помогне за транспортирането на славния българин от Дрезден в София?

          15 януари 2026 | 11:07 220
          Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно. 

          Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в известния немски град. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в Дрезден вече месеци наред.

          „Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни – да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен самолет, тъй като е пълен абсурд той да пътува с редовните авиолинии. Разбрахме, че се търсят варианти – дали ЦСКА, дали държавата да помогнат с транспортирането“.
           

