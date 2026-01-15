НА ЖИВО
          Вратарски гафове донесоха триумф на Арсенал

          Челси пред отпадане от "Карабао къп"

          15 януари 2026 | 00:33 170
          Арсенал победи Челси с 3:2 на „Стамфорд Бридж“ и е крачка до класиране на финала на „Карабао къп“. Реаншът от полуфиналите е в началото на февруари на „Емирейтс“.

          „Топчиите“ поведоха с 2:0 след груби грешки на вратаря Роберт Санчес, позволили на Бен Уайт и Виктор Гьокереш да отбележат. Третият гол за „топчиите“ бе дело на Мартин Субименди, докато за „сините“ на два пъти Алехандро Гарначо връщаше попадения, задържайки интригата и за този мач, и за реванша.

          Вина за втория гол на аржентинеца има Кепа Арисабалага, бивш вратар на Челси и настоящ резервен на Арсенал.

          Уайт откри още в 8-ата минута. В 49-ата подаване по тревата от десния фланг, дошло от Букайо Сака, не бе разчетено добре от Санчес, който пусна топката зад плонжа си и Гьокереш вкара в опразнената врата – 0:2.

          Няколко минути след втория гол Санчес се реваншира частично, избивайки мощен шут на Йодегор от дистанция.

          В 57-ата минута Челси намали на 1:2. Центриране на Педро Нето прехвърли всички в наказателното поле, но на втора греда бе резервата Алехандро Гарначо, който отблизо не остави шанс на Арисабалага.

          Арсенал бързо си върна инициативата. Страхотна атака изведе Мартин Субименди в наказателното поле. Халфът си освободи по елегантен начин място за стрелба и с левия крак матира Санчес – 1:3.

           Гарначо отново намали изоставането към края на двубоя. Нето центрира от корнер в наказателното поле, а Кепа Арисабалага излезе неубедително да боксира и топката попадна в аржентинеца – 2:3.

          - Реклама -

          Спорт

          Армстронг Око-Флекс: Ботев Пловдив винаги ще бъде специално място за мен

          Станимир Бакалов -
          Новото крило на Левски Армстронг Око-Флекс се сбогува с Ботев Пловдив след трансфера си на „Герена“ чрез стори в Instagram. Ето какво написа Око-Флекс: „Фенове на...
          Спорт

          Реал Мадрид стартира с огромен срам! Отпадна от Албасете

          Станимир Бакалов -
          Реал Мадрид, вече под ръководството на Алваро Арбелоа, допусна срамно поражение с 2:3 като гост на Албасете в 1/8-финален мач за Купата на Краля...
          Спорт

          Интер  победи Лече с 1:0

          Станимир Бакалов -
          Интер не сбърка срещу Лече, макар че победата с 1:0 бе постигната изключително трудно в отложен мач от 16 кръг на италианската Серия А....
