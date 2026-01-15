НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          НачалоВойна

          ВСУ вече не контролират южната част на Мирноград, руснаците са разположили там артилерия

          15 януари 2026 | 15:48 530
          Мирноград
          Мирноград
          Украинските части все още държат позиции в северната част на Мирноград, но руснаците вече са се установили здраво и са консолидирали позициите си в южната част на града. Това разкри пред УНИАН военен източник, запознат със ситуацията в този участък от фронта.

          „Ситуацията е критична. Не контролираме южната част на Мирноград от няколко седмици. Руснаците са се окопали там и са докарали артилерията си. Имаме позиции на север, но по-далеч е по-трудно да сдържим врага. Въпреки че ситуацията в Родинское също се влоши през последните дни, нашите войски вече не са обкръжени“, казва източникът.

          Според събеседника на агенцията, руската армия активно използва оптични дронове в Мирноград.

          „Някои от най-добрите руски подразделения за безпилотни летателни апарати (БЛА) – „Архангел“ и „Рубикон“ – действат в Мирноград, както и в Покровск. Врагът вече е започнал да използва не само летателни апарати с дронове, но и бомбардировачи, за да обстрелва позициите ни. Ние обаче рядко летим в южната част на Мирноград и нямаме възможност да използваме артилерия срещу руснаците“, подчерта източникът.

