Украинските части все още държат позиции в северната част на Мирноград, но руснаците вече са се установили здраво и са консолидирали позициите си в южната част на града. Това разкри пред УНИАН военен източник, запознат със ситуацията в този участък от фронта.

- Реклама -

„Ситуацията е критична. Не контролираме южната част на Мирноград от няколко седмици. Руснаците са се окопали там и са докарали артилерията си. Имаме позиции на север, но по-далеч е по-трудно да сдържим врага. Въпреки че ситуацията в Родинское също се влоши през последните дни, нашите войски вече не са обкръжени“, казва източникът.

Според събеседника на агенцията, руската армия активно използва оптични дронове в Мирноград.

„Някои от най-добрите руски подразделения за безпилотни летателни апарати (БЛА) – „Архангел“ и „Рубикон“ – действат в Мирноград, както и в Покровск. Врагът вече е започнал да използва не само летателни апарати с дронове, но и бомбардировачи, за да обстрелва позициите ни. Ние обаче рядко летим в южната част на Мирноград и нямаме възможност да използваме артилерия срещу руснаците“, подчерта източникът.