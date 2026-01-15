Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

НА ЖИВО
          15 януари 2026 | 13:29
          След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради удълженото работно време на парламента, като заседанието не успя да се проведе. Днес обаче се очаква парламентът да направи втори опит за разглеждане на важните изменения в закона, които имат ключово значение за предстоящите избори.

          Машинно гласуване в центъра на дебатите
          Това, което е на фокус в днешното заседание, е въпросът за машинното гласуване. ПП-ДБ настояват за пълно въвеждане на машинно гласуване и отказ от хартиените бюлетини. От тяхната страна подчертават, че това е начинът да се гарантира точност, сигурност и прозрачност на изборния процес.

          Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани Божанов: Машините не могат да бъдат манипулирани

          ГЕРБ-СДС и ИТН със свои предложения
          На друга страна от политическите дебати е ГЕРБ-СДС, които изразяват съмнения относно извършването на промени в Изборния кодекс само два месеца преди изборите, като се позовават на становището на Венецианската комисия, което сочи към неуместност на подобни промени в последния момент.

          Инициативата на ИТН предлага машини за гласуване, но със сканиращи устройства, които според тях ще осигурят по-точно преброяване на гласовете. Това предложение е подкрепено от БСП-ОЛ, но среща сериозно противопоставяне от страна на ПП-ДБ и „Възраждане“.

          ИТН: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези устройства ИТН: Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези устройства

          - Реклама -

          България

          Нинова към Слави и ИТН: Падението ви е умоповрачително

          Екип Евроком -
          Лидерът на партия „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова отправи остри критики към Слави Трифонов и „Има такъв народ“ (ИТН) чрез...
          Общество

          След домова кражба в София: Задържаха известните престъпници ‘Бръмбара’ и ‘Ширката’

          Пламена Ганева -
          Двама известни представители на криминалния контингент – с прякори „Бръмбара“ и „Ширката“ – бяха задържани в София непосредствено след извършване на домова кражба. Специализираната...
          Икономика

          Булгартрансгаз в разговори с водещи международни банки за стратегически енергийни проекти

          Пламена Ганева -
          Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов проведе серия от срещи с водещи международни финансови институции по време на престижния финансов форум във Виена,...
