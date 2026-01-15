Втори опит: Правната комисия в парламента обсъжда промените в Изборния кодекс

След неочакваното отлагане на вчерашното заседание, депутатите отново ще се съберат днес, за да обсъдят промените в Изборния кодекс. Вчерашната сесия бе отменена поради удълженото работно време на парламента, като заседанието не успя да се проведе. Днес обаче се очаква парламентът да направи втори опит за разглеждане на важните изменения в закона, които имат ключово значение за предстоящите избори.

- Реклама -

Машинно гласуване в центъра на дебатите

Това, което е на фокус в днешното заседание, е въпросът за машинното гласуване. ПП-ДБ настояват за пълно въвеждане на машинно гласуване и отказ от хартиените бюлетини. От тяхната страна подчертават, че това е начинът да се гарантира точност, сигурност и прозрачност на изборния процес.

ГЕРБ-СДС и ИТН със свои предложения

На друга страна от политическите дебати е ГЕРБ-СДС, които изразяват съмнения относно извършването на промени в Изборния кодекс само два месеца преди изборите, като се позовават на становището на Венецианската комисия, което сочи към неуместност на подобни промени в последния момент.

Инициативата на ИТН предлага машини за гласуване, но със сканиращи устройства, които според тях ще осигурят по-точно преброяване на гласовете. Това предложение е подкрепено от БСП-ОЛ, но среща сериозно противопоставяне от страна на ПП-ДБ и „Възраждане“.