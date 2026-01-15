НА ЖИВО
          WP: Иран и Израел водят преговори за ненападение през Русия

          15 януари 2026 | 14:16 430
          Израел и Иран преговарят за ненападение чрез Русия, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници.

          Израел беше първият, който заяви на Техеран, няколко дни преди началото на протестите, че няма да предприема удари, освен ако не бъде нападнат първи.

          Иран отговори по руски канали, че също ще се въздържи от превантивен удар.         

          По-ранни медийни съобщения показват, че Израел също е разубедил Тръмп да извършва удари, вярвайки, че това само ще сплоти иранците около настоящите власти.

