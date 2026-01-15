Задържаха мъж, нападнал жената си и заплашил да ѝ отреже гърлото

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие. Престъпленията са извършени в село Лозен на 13 януари.

По данни от разследването, около 19:00 часа в този ден обвиняемият нападнал партньорката си. Той я ударил в дясната скула и хвърлил стол по нея, което довело до телесни повреди. Агресията продължила с открита закана за убийство, когато мъжът държал в ръка счупен буркан и заявил, че ще ѝ отреже гърлото.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за тези престъпления, за които се предвиждат сериозни наказания, включително „лишаване от свобода“. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид опасността да извърши ново престъпление, той е задържан за 72 часа с постановление на прокурор. Очаква се да бъде внесено искане в съда за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.