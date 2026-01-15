НА ЖИВО
          Задържаха мъж, нападнал жената си и заплашил да ѝ отреже гърлото

          15 януари 2026 | 18:28 320
          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда в условията на домашно насилие. Престъпленията са извършени в село Лозен на 13 януари.

          По данни от разследването, около 19:00 часа в този ден обвиняемият нападнал партньорката си. Той я ударил в дясната скула и хвърлил стол по нея, което довело до телесни повреди. Агресията продължила с открита закана за убийство, когато мъжът държал в ръка счупен буркан и заявил, че ще ѝ отреже гърлото.

          Мъж нападна с нож друг заради спор за жена в Перник

          Прокуратурата е образувала досъдебно производство за тези престъпления, за които се предвиждат сериозни наказания, включително „лишаване от свобода“. Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид опасността да извърши ново престъпление, той е задържан за 72 часа с постановление на прокурор. Очаква се да бъде внесено искане в съда за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

          Общество

          Мальовица и пистата „Трещеник“ готови да посрещнат скиорите в разгара на зимния сезон

          Дамяна Караджова -
          С идването на 2026 година зимният сезон в България става още по-атрактивен с новите възможности за ски и сноуборд в курортите на Рила.
          Политика

          Тодор Беленски: Извън даването на мандат на Пеевски, това беше единственият избор, който да предизвика скандал

          Никола Павлов -
          Решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на партията, свързвана с Ахмед Доган, предизвика изненада и остри...
          Политика

          ИЗНЕНАДВАЩ ВОТ: Промените в Изборния кодекс не минаха в комисията

          Дамяна Караджова -
          На извънредно заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание беше отхвърлена идеята за 100% машинно гласуване.
