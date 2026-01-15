НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 15.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Заплатите се индексират с 5% след обявената инфлация от 3,5%

          15 януари 2026 | 17:25 280
          Снимка: Alexei Belkin / Business Online / TASS
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Финансовото министерство съобщи, че инфлацията в България за 2025 г. според хармонизирания индекс на потребителските цени е 3,5%, а според националната методология – 5%. Въз основа на по-благоприятния за гражданите вариант, правителството ще приложи еднократна индексация на заплатите с 5%.

          - Реклама -

          Министърът в оставка Теменужка Петкова уточни, че увеличението засяга държавната администрация и няма да включва частния сектор. По думите ѝ, подготовката за изплащането на новите възнаграждения ще отнеме технологично време, но се очаква те да бъдат приложени още с възнагражденията за февруари, ако не успеят да се справят до края на януари.

          Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира, че според удължителния закон заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на 2025 г. инфлация от 5,2%. Петкова добави, че размерът на минималната и средната заплата вече е нараснал значително през 2025 г., като съответно с 15,4% и 11,8% спрямо 2024 г.

          Това решение цели да запази покупателната способност на служителите в държавния сектор и да компенсира ефектите от нарасналите цени на стоките и услугите.

          Финансовото министерство съобщи, че инфлацията в България за 2025 г. според хармонизирания индекс на потребителските цени е 3,5%, а според националната методология – 5%. Въз основа на по-благоприятния за гражданите вариант, правителството ще приложи еднократна индексация на заплатите с 5%.

          - Реклама -

          Министърът в оставка Теменужка Петкова уточни, че увеличението засяга държавната администрация и няма да включва частния сектор. По думите ѝ, подготовката за изплащането на новите възнаграждения ще отнеме технологично време, но се очаква те да бъдат приложени още с възнагражденията за февруари, ако не успеят да се справят до края на януари.

          Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира, че според удължителния закон заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на 2025 г. инфлация от 5,2%. Петкова добави, че размерът на минималната и средната заплата вече е нараснал значително през 2025 г., като съответно с 15,4% и 11,8% спрямо 2024 г.

          Това решение цели да запази покупателната способност на служителите в държавния сектор и да компенсира ефектите от нарасналите цени на стоките и услугите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Заради изтичане на времето: НС не закри комисията „Сорос“

          Никола Павлов -
          Народното събрание днес не успя да закрие временната комисия, създадена с цел разследване на дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации в...
          Политика

          Президентът пред ключов избор: партия, партньори и бъдеща властова конфигурация

          Дамяна Караджова -
          Каква ще бъде политическата развръзка и ще влезе ли президентът в активната политика
          Общество

          Добрич обяви грипна епидемия

          Пламена Ганева -
          Грипната вълна, започнала в Североизточна България, вече засегна и Добричка област, която обяви грипна епидемия от понеделник. В отговор на разпространението на вируса, учениците...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions