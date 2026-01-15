Заплатите се индексират с 5% след обявената инфлация от 3,5%

Финансовото министерство съобщи, че инфлацията в България за 2025 г. според хармонизирания индекс на потребителските цени е 3,5%, а според националната методология – 5%. Въз основа на по-благоприятния за гражданите вариант, правителството ще приложи еднократна индексация на заплатите с 5%.

Министърът в оставка Теменужка Петкова уточни, че увеличението засяга държавната администрация и няма да включва частния сектор. По думите ѝ, подготовката за изплащането на новите възнаграждения ще отнеме технологично време, но се очаква те да бъдат приложени още с възнагражденията за февруари, ако не успеят да се справят до края на януари.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира, че според удължителния закон заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на 2025 г. инфлация от 5,2%. Петкова добави, че размерът на минималната и средната заплата вече е нараснал значително през 2025 г., като съответно с 15,4% и 11,8% спрямо 2024 г.

Това решение цели да запази покупателната способност на служителите в държавния сектор и да компенсира ефектите от нарасналите цени на стоките и услугите.