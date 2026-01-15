НА ЖИВО
          Заради изтичане на времето: НС не закри комисията „Сорос“

          15 януари 2026 | 17:31 210
          Народното събрание днес не успя да закрие временната комисия, създадена с цел разследване на дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации в България. Комисията, известна като комисия „Сорос“, не е провела нито едно заседание от създаването си досега.

          Комисията беше учредена на 5 ноември по искане на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, с подкрепата на „Възраждане“, БСП, ИТН, МЕЧ и „Величие“. Против гласуваха ГЕРБ и ПП-ДБ, а депутатите от АПС се въздържаха.

          Близо месец след създаването ѝ – на 2 декември, беше направен опит за първо заседание, но такова не се състоя поради липса на кворум. Три дни по-късно, на 5 декември, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще внесе проекторешение за закриване на комисията, като го определи като „тест за възможността за съвместна работа с Делян Пеевски“. Проекторешението за закриването беше внесено от ГЕРБ в същия ден.

          По замисъл временната комисия трябваше да установи има ли връзки между Джордж и Александър Сорос и политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

          Днес точката за закриване на комисията беше включена като трета в дневния ред на парламента. Дебатите в пленарната зала обаче се съсредоточиха основно върху политически обвинения. Представители на „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“ отправиха критики към ПП-ДБ, като ги обвиниха в зависимости от т.нар. „мрежи на Сорос“. В хода на разискванията Тошко Йорданов от ИТН поименно изброи медии и журналисти, за които твърди, че са свързани с фондациите на Сорос.

          Въпреки продължителните дебати до гласуване така и не се стигна, тъй като времето за пленарното заседание беше изчерпано. Нито един народен представител не направи предложение за удължаване на работното време до приключване на точката, поради което председателстващата заседанието Николета Кузманова от ИТН го закри.

          Утре в парламента е предвиден парламентарен контрол, поради което не се очаква въпросът за комисия „Сорос“ да бъде разгледан и гласуван в близките дни. Комисията остава формално съществуваща, без да е осъществила каквато и да е дейност.

