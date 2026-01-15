НА ЖИВО
      четвъртък, 15.01.26
          Зеленски отговори на критиките от САЩ: Кремъл не търси споразумения, а разрушение

          15 януари 2026 | 23:15 261
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски реагира на критиките, отправяни от Съединените щати, заявявайки категорично, че страната му никога не е била и няма да бъде бариера пред постигането на мир. Според държавния глава, продължаващите масирани руски въздушни удари служат като неоспоримо доказателство, че Кремъл не изпитва необходимост от каквито и да е споразумения.

          Украинският лидер информира, че е провел разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Основен фокус на дискусията са били нуждите от защита и спешното укрепване на противовъздушната отбрана на страната. Зеленски и Рюте са обсъдили също така увеличаването на приноса към програмата PURL и координацията на дипломатическата работа със САЩ.

          По отношение на обвиненията и ситуацията на фронта, украинският президент направи следното изявление:

          „Украйна никога не е била и няма да бъде пречка за мира. Именно руските ракети, руските „Шахеди“ и опитът на Русия да унищожи Украйна са ясно доказателство, че Русия изобщо не се нуждае от споразумения“, смята Зеленски.

          Според него стратегията на руските удари е насочена конкретно към унищожаването на енергийния сектор, с цел да се причини „абсолютно страдание на народа на Украйна“, допълва Bulgaria ON AIR.

