      петък, 16.01.26
          Начало

          Жълт код за лед и сняг в три области: Зимното време се завръща в петък

          15 януари 2026 | 23:54
          Очаква ни студен и облачен петък, придружен от усилване на вятъра и снеговалежи на множество места в страната. Най-зимната обстановка се очертава в Източна България, като в североизточните райони съществува сериозен риск от опасни заледявания.

          Националният институт по метеорология и хидрология е обявил предупредителен жълт код за поледици за три области – Силистра, Добрич и Варна. Прогнозите сочат, че снежната покривка в тези райони ще достигне до 10 сантиметра.

          Вятърът от североизток ще се усили, което ще доведе до понижение на температурите. Те ще варират в широки граници – от минус 3 градуса в североизточните части до 10 градуса в крайните югозападни райони. В столицата София се очакват 8 градуса, в Пловдив – 6, а във Варна термометрите ще показват около нулата.

          „Доста студено ще остане времето в следващите няколко дни, в които ще има и превалявания от сняг“, призна Алис Борисова пред бТВ.

          В началото на новата седмица облачността ще започне да се разкъсва, но температурите ще се понижат, като тази тенденция ще се запази до вторник. Тогава се очакват повече слънчеви часове и леко повишение на градусите, като вероятността за валежи ще е малка, допълни синоптичката.

