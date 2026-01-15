Зимата се завръща: поледици, сняг и минус 12° през уикенда

Студен въздух от североизток нахлува в страната и носи рязко застудяване, снеговалежи и риск от поледици. Още в петък времето ще се влоши, а през почивните дни температурите на места ще паднат до минус 12°, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта облачността от североизток ще се увеличава и вплътнява, докато в югозападната половина на страната ще преобладава ясно време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, а в северните райони ще се ориентира от североизток и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около 0°.

В петък вятърът ще се усили и ще носи студен въздух, с облачно време и слаби снеговалежи на места. В Източна България дъждът ще преминава в сняг, а в североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. В Горнотракийската низина и по Южното Черноморие валежите първоначално ще са дъжд, но вечерта ще се примесват със сняг. В югозападните райони времето ще бъде по-сухо и със слънчеви часове. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са между минус 3° и минус 2° в североизточните райони до 8°-10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°.

През уикенда зимата затяга хватката си. Очаква се значителна облачност, с изолирани снеговалежи в източните и планинските райони. Вятърът ще е до умерен, а по Черноморието – силен от север-североизток. Минималните температури в неделя ще паднат до минус 12° в някои райони, а максималните ще бъдат между минус 5° и 3° в различните части на страната.

Над планините облачността ще е значителна с валежи от сняг, а вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, постепенно ориентиращ се от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Жителите се призовават да бъдат внимателни по пътищата, особено в северните и източните райони, където съществува висок риск от поледици.