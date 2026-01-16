Абонатна станция в София се превръща в спа център с горещи течове и опасна влага

Абонатна станция на „Топлофикация“ в квартал „Изток“ в София се е превърнала в източник на сериозни проблеми за жителите на блок 21. Вместо да получават топла вода, хората се сблъскват с горещи течове, спукани тръби и огромни количества пара, които запълват мазетата. „Проблемът е започнал още през април, а въпреки многократните жалби, не получаваме отговор“, споделят обитателите на блока.

Състоянието на абонатната станция се е влошило до такава степен, че хората в блока са принудени да използват мощни вентилатори, които да издухват парата извън мазетата, и да отварят прозорците по стълбището, за да избегнат ефекта на сауна. „Влагата, която влиза и в апартаментите ни, е не само неудобна, но и опасна за здравето“, казват те.

От съседния блок 22 също имат проблеми. След извършена смяна на тръба, не е направено добро заустване, и освен горещата вода, в гаражите влиза подпочвена и дъждовна вода, което допълнително усложнява ситуацията.

Жителите на квартала вече събират подписка, с която ще подадат жалби до всички възможни институции. Те настояват за бързо разрешаване на проблемите с водоснабдяването и честите прекъсвания на топлата вода.

„Топлофикация“ София обявиха, че ремонтът ще започне следващата седмица.