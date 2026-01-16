Абсурдната „сауна” в мазетата на софийски блок: Как топлофикация създаде опасност за здравето на цял квартал

Жителите на софийския блок 21 в квартал „Изток” се сблъскват с уникален проблем – вместо топлофикацията да осигури комфорт, тя се е превърнала в заплаха за здравето на целия им блок. От април месец насам, мазетата се пълнят с пара, а течовете, спуканите тръби и влагата по стените създават условия, наподобяващи истинска сауна. И всичко това не само че носи дискомфорт, но и заплашва безопасността на жителите – парата може да доведе до късо съединение.

Жителите не остават безучастни и започват да предприемат мерки. Монтирали мощен вентилатор, който издухва парата извън мазетата, а по стълбището дори отварят прозорците, за да предотвратят създаването на мини-сауна. Въпреки тези усилия, влагата навлиза и в техните апартаменти, причинявайки сериозни проблеми.

Съседният блок 22 също не остава по-назад – там след некачествен ремонт на тръба, подпочвената и дъждовната вода започват да навлизат в гаражите.

Хората в квартала вече са събрали подписка, за да подадат жалби навсякъде, където е възможно. Според тях, редовните прекъсвания на топлата вода са само част от проблемите, които се стоварват върху тях.

От „Топлофикация” обещават, че следващата седмица ще започне ремонт, но за мнозина въпросът не е само в сроковете, а и в бъдещата безопасност на всички засегнати.

Тази ситуация е не само абсурдна, но и опасна – в нея не става въпрос само за неудобство, а за сериозен риск за здравето на целия квартал.