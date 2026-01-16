Съпредседателят на партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи остра критика към санкционната политика на Берлин и последиците от прекъсването на енергийните връзки с Русия. По думите ѝ именно тези решения са довели до тежкото състояние на германската икономика и индустрия.

Вайдел подчерта, че „АдГ“ е единствената политическа сила в страната, която последователно настоява за открит диалог с всички големи геополитически играчи – Русия, САЩ и Китай. Според нея подобен прагматичен подход е жизненоважен за бъдещето на Германия, особено на фона на глобалните икономически предизвикателства.

„Без промяна. Ние много ясно заявяваме: отворени канали с всички страни. Ние сме единствената партия в Германия, която е способна да води диалог и с Русия, и със САЩ, както и с Китай“, заявява Вайдел.

Тя напомня, че Китай е вторият по големина външнотърговски партньор на Германия след САЩ, което прави нормалните икономически отношения още по-необходими. Според нея изолацията и конфронтационната политика нанасят директни щети на германския бизнес.

„Ако бяхме на власт, щяхме да се стремим отново да получаваме нефт и газ от Русия, защото това е най-евтиният вариант и би позволило реално облекчаване на натиска върху нашата индустрия“, допълва тя.

Вайдел е категорична, че взривяването на „Северен поток“ и последвалата санкционна политика са разрушили утвърдения икономически модел на Германия. По думите ѝ именно тези действия са основната причина страната да се намира в дълбока икономическа криза и загуба на конкурентоспособност.