      петък, 16.01.26
          Война

          Американски фонд съди Русия за 226 милиарда долара за дългове на Руската империя

          16 януари 2026 | 11:32
          Иван Христов
          Иван Христов
          Американският фонд Noble Capital е завел дело срещу Русия за 225,8 милиарда долара по дългове на Руската империя, съобщава РИА Новости, позовавайки се на иска на компанията.

          „Руската федерация, в нарушение на доктрината за държавна приемственост, е отказала и продължава да отказва да изпълни определени задължения по суверенен дълг, поети от нейния предшественик, Руската империя“, твърди фондът.

          Делото е заведено в Окръжния съд на САЩ в окръг Колумбия през юни. Ответници са Русия, Фондът за национално благосъстояние, Министерството на финансите и Централната банка. Последното движение по делото е било през ноември, когато съдът е разпоредил отговор на иска не по-късно от 29 януари 2026 г.

          Noble Capital твърди, че е правоприемник и собственик на облигации, емитирани от Руската империя на инвеститори в САЩ преди повече от век. На това основание фондът изисква „изпълнение на задълженията“. Компанията също така иска разрешение съдът да позволи плащанията по делото да бъдат извършвани от замразените руски активи.

          След началото на войната в Украйна, Европейският съюз и страните от Г-7 блокираха приблизително половината от валутните резерви на Русия. Над 200 милиарда евро се държат в ЕС, предимно в сметки в белгийската банка Euroclear.

          Москва предприе ответни мерки: активите на чуждестранни инвеститори от „неприятелски държави“ и доходите от тях се натрупват в специални сметки. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.

          Банката на Русия заведе дело срещу Euroclear за над 18 трилиона рубли (232 милиарда долара) във връзка с опитите на ЕС да й отнеме тези активи. Регулаторът обясни, че действията на депозитара са навредили на Централната банка, като са направили невъзможно управлението на средствата.

