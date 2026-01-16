НА ЖИВО
          АПС върна третия мандат: президентът обяви пътя към нови избори

          16 януари 2026 | 10:34 730
          Представители на Парламентарната група на „Алианса за права и свободи“ (АПС) получиха и върнаха неизпълнен третия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

          Не случайно реших да връча третия мандат на вашата ПГ“, заяви президентът.

          „АПС бе подложен на брутален натиск от своята „рожба“ и вероятно вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния парламентарен модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на различни форми на въздействие, неприемливи за правовите държави. Връчвам ви този мандат и като символ на националното единство и срещу всеки опит на користни политици да насаждат междуетническо напрежение, за което няма никаква почва в България и което обслужва единствено техните тясно партийни и най-вече лични интереси“, подчерта държавният глава.

          От името на АПС Хайри Садъков благодари за оценката и жеста.

          „Благодаря за жеста и оценката за нашата упорита съпротива срещу явлението „превзетата държава“. От името на парламентарната група на АПС приемаме това ваше решение като много отговорно за нас предизвикателство и, разбира се, като жест и оценка“, заяви той.

          Садъков подчерта, че ПГ на АПС е чула протестиращите през декември.

          Защо Румен Радев избра да връчи третия мандат на АПС? Защо Румен Радев избра да връчи третия мандат на АПС?

          „Ние първи надигнахме глас в България, пак от площадите, за да говорим за явлението, което се задава. И когато разбрахме, че тази оценка вече е национална, че обществото видя какво се случва, ние бяхме редом с тях на площадите. Нашата парламентарна група ме упълномощи да върна третия проучвателен мандат, неизпълнен, за да реализираме с всички общи усилия честни, свободни, прозрачни и демократични избори“, каза Садъков и върна папката.

          След връщането на мандата президентът обяви, че страната отива на избори.

