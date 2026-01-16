АПС върна третия мандат: президентът обяви пътя към нови избори

16 януари 2026 | 10:34
73
Представители на Парламентарната група на „Алианса за права и свободи“ (АПС) получиха и върнаха неизпълнен третия проучвателен мандат за съставяне на правителство.
- Реклама -
„Не случайно реших да връча третия мандат на вашата ПГ“, заяви президентът.
От името на АПС Хайри Садъков благодари за оценката и жеста.
Садъков подчерта, че ПГ на АПС е чула протестиращите през декември.
След връщането на мандата президентът обяви, че страната отива на избори.
Представители на Парламентарната група на „Алианса за права и свободи“ (АПС) получиха и върнаха неизпълнен третия проучвателен мандат за съставяне на правителство.
- Реклама -
„Не случайно реших да връча третия мандат на вашата ПГ“, заяви президентът.
От името на АПС Хайри Садъков благодари за оценката и жеста.
Садъков подчерта, че ПГ на АПС е чула протестиращите през декември.
След връщането на мандата президентът обяви, че страната отива на избори.