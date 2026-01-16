АПС за връщането на мандата: Ще положим максимум усилия за честни и прозрачни избори

„Нашата политическа сила е реализирала вече два успешни трети мандата в историята си. Но има значение в каква ситуация е страната и нашите отговорности към държавата, институциите, държавността, демокрацията са много високи, за да си позволим просто да имаме опити. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението.“ Това каза пред журналисти председателят на ПГ на „Алианс за права и свободи“ Хайри Садъков, след като малко по-рано днес върнаха третия мандат за съставяне на правителство, предаде Novini.bg.

„Мисля, че този парламент – генна модификация не може да произведе нещо положително, затова решихме, че трябва да го върнем веднага и да положим максимум усилия да работим за честни и прозрачни избори“, добави той.

„Но нека да благодарим на президента за жеста и оценката за нашите сериозни усилия да променим ситуацията в държавата – това, което всички забелязаха – че има постъпателно превземане на държавата. Ние бяхме на площадите още преди година и половина. Когато видяхме площадите пълни, ние бяхме с тях там, за да продължим декември месец в тази посока. Затова днес сме длъжни да направим всичко необходимо, да работим да има прозрачни, ясни, чисти избори, на които да бъде отразен реално гласът на българския гражданин. Надяваме се българските граждани да бъдат активни на тези избори в отстояване на демокрацията„, заяви Садъков.

Попитан кога според АПС трябва да се проведат изборите, председателят на парламентарната група на партията посочи: „Нека да не даваме ние мнение, въпрос е на това, което е възможно в момента. Предполагам, че този, на който Конституцията е отредила правото и задължението да се реализират изборите – президентът, ще направи всичко възможно изборите да се реализират във възможните срокове.

С днешното връщане на третия мандат отваряме един хоризонт, но какво ще се случи оттук нататък, не можем да кажем. Върнахме мандата с идеята да подпомогнем процеса на честни и прозрачни избори“.

Хайри Садъков подчерта, че партията му ще подкрепи всяко нещо, което ще допринесе за да бъде прозрачен процесът на избори. По думите му, най-важното нещо е прозрачността на изборите.

„Машинният вот е нещо, което е решение, но ние нямаме мнозинството в този парламент. Ние имаме своята позиция и ще я приложим на практика, но да видим какво ще измисли мнозинството в този парламент. Надяваме се всички усилия да бъдат насочени в тази посока – да гарантираме максимална възможност за улеснен избор на българските граждани и максимална прозрачност на процеса“, каза още Хайри Садъков.