НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Армията на Беларус започна внезапна проверка по нареждане на Лукашенко

          16 януари 2026 | 10:55 230
          Александър Лукашенко и армията на Беларус
          Александър Лукашенко и армията на Беларус
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Мащабна проверка на въоръжените сили на Беларус е започнала по указание на президента на страната Александър Лукашенко. Мероприятията имат внезапен характер, съобщи държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович.

          - Реклама -

          „Мащабна проверка на въоръжените сили е започнала по указание на президента. Тя ще бъде всеобхватна и ще се състои от няколко етапа. Мероприятията по проверката са необявени“, цитира думите му агенция БелТА.

          Според държавния секретар на Съвета за сигурност проверката се провежда, наред с други неща, като се взема предвид опитът от войната в Украйна и неговото прилагане във войските. Освен всичко друго, проверката ще се фокусира върху сигурността на военните части и способността им да противодействат на съвременни оръжия, по-специално на безпилотни летателни апарати.

          „Концепцията за проверката е одобрена от президента. Президентът заяви, че лично ще участва в проверката, но той ще определи кои части и кога“, отбеляза Волфович. Първото, което ще бъде проверено, е звеното за техническа поддръжка. Това е едно от най-големите военни части на въоръжените сили, където се съхраняват различни видове бронирано оръжие и военна техника.

          Мащабна проверка на въоръжените сили на Беларус е започнала по указание на президента на страната Александър Лукашенко. Мероприятията имат внезапен характер, съобщи държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович.

          - Реклама -

          „Мащабна проверка на въоръжените сили е започнала по указание на президента. Тя ще бъде всеобхватна и ще се състои от няколко етапа. Мероприятията по проверката са необявени“, цитира думите му агенция БелТА.

          Според държавния секретар на Съвета за сигурност проверката се провежда, наред с други неща, като се взема предвид опитът от войната в Украйна и неговото прилагане във войските. Освен всичко друго, проверката ще се фокусира върху сигурността на военните части и способността им да противодействат на съвременни оръжия, по-специално на безпилотни летателни апарати.

          „Концепцията за проверката е одобрена от президента. Президентът заяви, че лично ще участва в проверката, но той ще определи кои части и кога“, отбеляза Волфович. Първото, което ще бъде проверено, е звеното за техническа поддръжка. Това е едно от най-големите военни части на въоръжените сили, където се съхраняват различни видове бронирано оръжие и военна техника.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Bloomberg: Украйна изчерпа запасите си от оборудване за ремонт на енергийните системи

          Иван Христов -
          Украйна няма повече запаси от оборудване за ремонт на енергийните системи, пише Bloomberg. „Енергийните компании казват, че запасите им от оборудване са изчерпани и няма...
          Война

          Полша получава първите си F-35 през юни

          Иван Христов -
          Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio...
          Война

          DeepState: Руската армия удари ВСУ едновременно на няколко локации в Запорожка област

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руските сили са настъпили срещу позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на няколко места едновременно в Запорожка област, превземайки...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions