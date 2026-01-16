Армията на Беларус започна внезапна проверка по нареждане на Лукашенко

Мащабна проверка на въоръжените сили на Беларус е започнала по указание на президента на страната Александър Лукашенко. Мероприятията имат внезапен характер, съобщи държавният секретар на Съвета за сигурност на Беларус Александър Волфович.

„Мащабна проверка на въоръжените сили е започнала по указание на президента. Тя ще бъде всеобхватна и ще се състои от няколко етапа. Мероприятията по проверката са необявени“, цитира думите му агенция БелТА.

Според държавния секретар на Съвета за сигурност проверката се провежда, наред с други неща, като се взема предвид опитът от войната в Украйна и неговото прилагане във войските. Освен всичко друго, проверката ще се фокусира върху сигурността на военните части и способността им да противодействат на съвременни оръжия, по-специално на безпилотни летателни апарати.

„Концепцията за проверката е одобрена от президента. Президентът заяви, че лично ще участва в проверката, но той ще определи кои части и кога“, отбеляза Волфович. Първото, което ще бъде проверено, е звеното за техническа поддръжка. Това е едно от най-големите военни части на въоръжените сили, където се съхраняват различни видове бронирано оръжие и военна техника.