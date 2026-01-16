България постигна пореден значим успех в международните съдебни зали, спестявайки на данъкоплатците стотици милиони левове. В интервю за журналиста Катя Илиева, икономическият анализатор Стефан Антонов разкри детайли около спечеленото арбитражно дело срещу израелски инвеститори и повдигна сериозни въпроси относно опитите на бившия финансов министър Асен Василев да преструктурира държавната защита.

Победа за 113 милиона евро

Държавата е спечелила ключово арбитражно дело срещу компанията „Витоша Резорт 2000“ ЕООД. Искът е бил заведен от израелски граждани, инвеститори в проект за недвижими имоти в полите на Витоша, които обвиняват българската страна и съдебна система за фалита на начинанието си.

Стефан Антонов подчерта финансовото измерение на успеха:

„Ползата за България е, че данъкоплатците няма да платят 113 милиона евро плюс начислените за последните седем години евентуални лихви, в случай че делото би било загубено.“

Инвеститорите са твърдели, че са били „тласнати към фалит“ не поради пазарни причини, а заради „корумпираната българска съдебна система“. Случаят дълго време е използван за политически внушения и като пример за лошата инвестиционна среда у нас.

Битката за държавната защита

Анализът на Антонов разкрива напрежение между държавата и мощни местни юридически кантори. По думите му, големи български адвокатски дружества от години се опитват да поемат представителството на държавата, което в момента се осъществява от водещи световни кантори с доказан опит в международния арбитраж.

Според журналиста, често се правят медийни внушения, че държавата пилее пари за скъпи чуждестранни адвокати, въпреки че техните резултати са категорични. Той даде пример с адвокат на ищците, който е правил опити да пренесе спора от арбитража във Вашингтон на „терена на общественото мнение“ в България.

Сблъсъкът с Асен Василев и „Продължаваме промяната“

Особен акцент в разговора бе поставен върху действията на Асен Василев по време на мандата му като финансов министър. Антонов припомни опитите за закриване на дирекция „Съдебна защита“ към Министерството на финансите – звеното, отговорно за воденето на тези дела.

„За мен това е основната линия, по която подозирам, че текат корупционните схеми на „Продължаваме промяната“, защото те искаха България да се откаже от услугите на ефективните чуждестранни адвокатски кантори, да дадат делата на български адвокати, които нямат такъв опит“, заяви Антонов.

Той описва потенциална схема, при която делата биха се приключвали чрез споразумения, вместо да се водят докрай, което би ощетило бюджета. Журналистът отбеляза, че Народното събрание се е наложило да се намеси, за да забрани на Василев да посяга на дирекцията.

Любопитна статистика, изнесена от Антонов, показва връзка между политическата обстановка и заведените искове:

По време на управлението на „Продължаваме промяната“ срещу България са заведени две нови арбитражни дела и е имало предупреждение за трето.

В периода след падането им от власт (последните две години) срещу страната не е заведено нито едно ново дело.

99% ефективност на държавната защита

Данните за успеваемостта на дирекция „Съдебна защита“ опровергават тезите за нейната неефективност. Равносметката, представена от Стефан Антонов, е следната:

Арбитражни дела: 13 водени, от които 12 спечелени и само 1 загубено.

13 водени, от които 12 спечелени и само 1 загубено. Общ брой международни дела: 16 водени, от които 15 спечелени.

16 водени, от които 15 спечелени. Финансов резултат: От претендирани общо 5 милиарда и 200 милиона лева, държавата е спестила на хазната 5 милиарда и 150 милиона лева.

„Тоест това е една от, това е повече от 99% ефективност и една от най-успешните администрации в държавата ни. Необяснимо защо „Продължаваме промяната“ и Асен Василев толкова искаха да я закрият“, обобщи Антонов.

Дирекцията продължава да функционира и да защитава интересите на България, въпреки политическите турбуленции от последните години.