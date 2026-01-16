НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          България спечели дело за 113 млн. евро: Защо Асен Василев искаше да закрие успешната защита? (аудио)

          16 януари 2026 | 18:11 890
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          България постигна пореден значим успех в международните съдебни зали, спестявайки на данъкоплатците стотици милиони левове. В интервю за журналиста Катя Илиева, икономическият анализатор Стефан Антонов разкри детайли около спечеленото арбитражно дело срещу израелски инвеститори и повдигна сериозни въпроси относно опитите на бившия финансов министър Асен Василев да преструктурира държавната защита.

          - Реклама -

          Победа за 113 милиона евро

          Държавата е спечелила ключово арбитражно дело срещу компанията „Витоша Резорт 2000“ ЕООД. Искът е бил заведен от израелски граждани, инвеститори в проект за недвижими имоти в полите на Витоша, които обвиняват българската страна и съдебна система за фалита на начинанието си.

          Стефан Антонов подчерта финансовото измерение на успеха:

          „Ползата за България е, че данъкоплатците няма да платят 113 милиона евро плюс начислените за последните седем години евентуални лихви, в случай че делото би било загубено.“

          Инвеститорите са твърдели, че са били „тласнати към фалит“ не поради пазарни причини, а заради „корумпираната българска съдебна система“. Случаят дълго време е използван за политически внушения и като пример за лошата инвестиционна среда у нас.

          Битката за държавната защита

          Анализът на Антонов разкрива напрежение между държавата и мощни местни юридически кантори. По думите му, големи български адвокатски дружества от години се опитват да поемат представителството на държавата, което в момента се осъществява от водещи световни кантори с доказан опит в международния арбитраж.

          Според журналиста, често се правят медийни внушения, че държавата пилее пари за скъпи чуждестранни адвокати, въпреки че техните резултати са категорични. Той даде пример с адвокат на ищците, който е правил опити да пренесе спора от арбитража във Вашингтон на „терена на общественото мнение“ в България.

          Сблъсъкът с Асен Василев и „Продължаваме промяната“

          Особен акцент в разговора бе поставен върху действията на Асен Василев по време на мандата му като финансов министър. Антонов припомни опитите за закриване на дирекция „Съдебна защита“ към Министерството на финансите – звеното, отговорно за воденето на тези дела.

          За мен това е основната линия, по която подозирам, че текат корупционните схеми на „Продължаваме промяната“, защото те искаха България да се откаже от услугите на ефективните чуждестранни адвокатски кантори, да дадат делата на български адвокати, които нямат такъв опит“, заяви Антонов.

          Той описва потенциална схема, при която делата биха се приключвали чрез споразумения, вместо да се водят докрай, което би ощетило бюджета. Журналистът отбеляза, че Народното събрание се е наложило да се намеси, за да забрани на Василев да посяга на дирекцията.

          Любопитна статистика, изнесена от Антонов, показва връзка между политическата обстановка и заведените искове:

          • По време на управлението на „Продължаваме промяната“ срещу България са заведени две нови арбитражни дела и е имало предупреждение за трето.
          • В периода след падането им от власт (последните две години) срещу страната не е заведено нито едно ново дело.

          99% ефективност на държавната защита

          Данните за успеваемостта на дирекция „Съдебна защита“ опровергават тезите за нейната неефективност. Равносметката, представена от Стефан Антонов, е следната:

          • Арбитражни дела: 13 водени, от които 12 спечелени и само 1 загубено.
          • Общ брой международни дела: 16 водени, от които 15 спечелени.
          • Финансов резултат: От претендирани общо 5 милиарда и 200 милиона лева, държавата е спестила на хазната 5 милиарда и 150 милиона лева.

          Тоест това е една от, това е повече от 99% ефективност и една от най-успешните администрации в държавата ни. Необяснимо защо „Продължаваме промяната“ и Асен Василев толкова искаха да я закрият“, обобщи Антонов.

          Дирекцията продължава да функционира и да защитава интересите на България, въпреки политическите турбуленции от последните години.

          България постигна пореден значим успех в международните съдебни зали, спестявайки на данъкоплатците стотици милиони левове. В интервю за журналиста Катя Илиева, икономическият анализатор Стефан Антонов разкри детайли около спечеленото арбитражно дело срещу израелски инвеститори и повдигна сериозни въпроси относно опитите на бившия финансов министър Асен Василев да преструктурира държавната защита.

          - Реклама -

          Победа за 113 милиона евро

          Държавата е спечелила ключово арбитражно дело срещу компанията „Витоша Резорт 2000“ ЕООД. Искът е бил заведен от израелски граждани, инвеститори в проект за недвижими имоти в полите на Витоша, които обвиняват българската страна и съдебна система за фалита на начинанието си.

          Стефан Антонов подчерта финансовото измерение на успеха:

          „Ползата за България е, че данъкоплатците няма да платят 113 милиона евро плюс начислените за последните седем години евентуални лихви, в случай че делото би било загубено.“

          Инвеститорите са твърдели, че са били „тласнати към фалит“ не поради пазарни причини, а заради „корумпираната българска съдебна система“. Случаят дълго време е използван за политически внушения и като пример за лошата инвестиционна среда у нас.

          Битката за държавната защита

          Анализът на Антонов разкрива напрежение между държавата и мощни местни юридически кантори. По думите му, големи български адвокатски дружества от години се опитват да поемат представителството на държавата, което в момента се осъществява от водещи световни кантори с доказан опит в международния арбитраж.

          Според журналиста, често се правят медийни внушения, че държавата пилее пари за скъпи чуждестранни адвокати, въпреки че техните резултати са категорични. Той даде пример с адвокат на ищците, който е правил опити да пренесе спора от арбитража във Вашингтон на „терена на общественото мнение“ в България.

          Сблъсъкът с Асен Василев и „Продължаваме промяната“

          Особен акцент в разговора бе поставен върху действията на Асен Василев по време на мандата му като финансов министър. Антонов припомни опитите за закриване на дирекция „Съдебна защита“ към Министерството на финансите – звеното, отговорно за воденето на тези дела.

          За мен това е основната линия, по която подозирам, че текат корупционните схеми на „Продължаваме промяната“, защото те искаха България да се откаже от услугите на ефективните чуждестранни адвокатски кантори, да дадат делата на български адвокати, които нямат такъв опит“, заяви Антонов.

          Той описва потенциална схема, при която делата биха се приключвали чрез споразумения, вместо да се водят докрай, което би ощетило бюджета. Журналистът отбеляза, че Народното събрание се е наложило да се намеси, за да забрани на Василев да посяга на дирекцията.

          Любопитна статистика, изнесена от Антонов, показва връзка между политическата обстановка и заведените искове:

          • По време на управлението на „Продължаваме промяната“ срещу България са заведени две нови арбитражни дела и е имало предупреждение за трето.
          • В периода след падането им от власт (последните две години) срещу страната не е заведено нито едно ново дело.

          99% ефективност на държавната защита

          Данните за успеваемостта на дирекция „Съдебна защита“ опровергават тезите за нейната неефективност. Равносметката, представена от Стефан Антонов, е следната:

          • Арбитражни дела: 13 водени, от които 12 спечелени и само 1 загубено.
          • Общ брой международни дела: 16 водени, от които 15 спечелени.
          • Финансов резултат: От претендирани общо 5 милиарда и 200 милиона лева, държавата е спестила на хазната 5 милиарда и 150 милиона лева.

          Тоест това е една от, това е повече от 99% ефективност и една от най-успешните администрации в държавата ни. Необяснимо защо „Продължаваме промяната“ и Асен Василев толкова искаха да я закрият“, обобщи Антонов.

          Дирекцията продължава да функционира и да защитава интересите на България, въпреки политическите турбуленции от последните години.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Феновете на ЦСКА събраха над 19000 лева от благотворителните тениски за Любо Пенев

          Николай Минчев -
          Привържениците на ЦСКА събраха над 19 000 лв от кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев. Припомняме, че Ел Голеадор се бори...
          България

          Тихомир Стойчев: Антикорупционната реформа е „пунта мара“ по формулата „чудо, тайна и авторитет“ (аудио)

          Екип Евроком -
          Решението на правната комисия за разформироване на Комисията за противодействие на корупцията и разделянето на функциите ѝ между Сметната палата и ГДБОП предизвика остра...
          Общество

          Добрич обявява грипна епидемия: Временни мерки в сила от понеделник

          Пламена Ганева -
          Добрич става втората област в България, която въвежда временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип. Мерките ще влязат в сила от 19 януари и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions