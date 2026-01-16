НА ЖИВО
          България завинаги в еврозоната: Приемането на еврото е необратимо

          16 януари 2026 | 08:51
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          България ще остане в еврозоната завинаги, заяви дипломатически източник от Брюксел в отговор на въпрос относно възможността страната да излезе от единната валута. Според източника, решението за отмяната на дерогацията, с която България се ползваше, е взето от Съвета на Европейския съюз.

          „Това е европейско решение и в резултат България е задължена да приеме еврото“, подчерта той.

          До 1 януари 2026 г. България като страна членка на ЕС ползваше дерогация от задължението за въвеждане на еврото. Това е стандартна процедура за всички новоприети в ЕС държави, тъй като приемането на единната валута не е автоматично при влизането в Съюза.

          Моментът е важен не само за България, но и за Европейския съюз като цяло. На предстоящото заседание на Еврогрупата на 19 януари ще бъде отбелязан този исторически момент. Източникът го определя като „исторически и радостен“. По време на срещата финансовият министър в оставка Теменужка Петкова ще информира колегите си за гладкото преминаване на процеса по въвеждане на еврото. Според информацията от Брюксел, преходът е преминал без сериозни проблеми, което е голям успех за страната.

          Това развитие поставя България на нов етап в икономическото си интегриране в Европейския съюз. С приемането на еврото страната ще се възползва от всички предимства на единната валута, като по-голяма стабилност и лесен достъп до международни пазари.

