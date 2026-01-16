НА ЖИВО
          Барселона победи Расинг Сантандер с 2:0

          16 януари 2026 | 00:19 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Барселона не повтори грешката на Реал Мадрид и се класира за четвъртфиналите за Купата на Краля, след като спечели с 2:0 гостуването на Расинг Сантандер. Каталунците постигнаха победата много трудно с голове на Феран Торес и Ламин Ямал през второто полувреме.

          Барселона влезе много лежерно в мача и създаде много малко през първото полувреме.

          Първото по-сериозно положение пред вратата на Расинг бе чак в 44-ата минута, когато Ескеита спаси удара на Маркъс Рашфорд.

          Второто полувреме започна по коренно различен начин. Още в 47-ата минута Ламин Ямал отправи много опасен удар, но се получи рикошет в Ману и топката премина встрани от десния страничен стълб на вратата на Ескеита.

          Две минути по-късно Ламин Ямал подаде към Маркъс Рашфорд, който пропиля златна възможност. Ескеита успя да се намеси и да отклони топката, която излезе в корнер.

          Рашфорд имаше добра възможност в 53-ата минута, когато стреля от въздуха, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Ескеита.

          Вратарят на Расинг се намеси много решаващо в 65-ата минута, спасявайки удара на Феран Торес. След това Ламин Ямал стреля, Ескеита не се намеси добре и топката срещна гредата.

          Барселона поведе с 1:0 в 66-ата минута. Фермин Лопес пусна феноменален извеждащ пас към Феран Торес, който подмина Ескеита и след това не пропусна да вкара в опразнената врата.

          Ламин Ямал комбинира в 69-ата минута с Рафиня, който стреля, но в аут.

          Няколко секунди по-късно ситуацията се разви в наказателното поле на Барселона, но ударът на Конте беше блокиран от Жул Кунде.

          Манес Лосано вкара гол в 77-ата минута, но имаше засада, която беше маркирана.

          Ескеита направи две последователни спасявания в 79-ата минута, отразявайки удари на Фермин Лопес и Левандовски.

          Манес Лосано вкара нов гол в 86-ата минута, но попадението отново не беше зачетено заради засада в хода на атаката.

          Расинг Сантандер имаше невероятна възможност да изравни резултата в четвъртата минута на добавеното време на двубоя. Манес Лопес излезе сам срещу Жоан Гарсия, но вратарят на Барселона направи феноменално спасяване.

          Каталунците вкараха втори гол в петата минута на добавеното време на двубоя. Футболистите на Ханзи Флик организираха бърза контраатака, при която Ламин Ямал първоначално се опита да подаде към Роберт Левандовски, но много неточно. Топката стигна до Рафиня, който върна към Ямал, а той отблизо не пропусна да реализира в опразнената врата.

          По този начин Барселона се класира за четвъртфиналите за Купата на Краля и се присъедини към тимовете на Алавес, Албасете, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид, Бетис, Валенсия и Реал Сосиедад.

