Националният железопътен превозвач предприема мащабна организация за осигуряване на удобен транспорт по време на 32-рото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. За да обезпечи засиления интерес към събитието в Перник, БДЖ въвежда допълнителни влакове и увеличава съставите на редовните композиции за уикендите на 17-и, 18-и, 24-и и 25-и януари.

Посетителите на фестивала ще имат на разположение избор от над 20 влака дневно в посока между София и Перник. Транспортната схема включва пускането на четири извънредни влака, които традиционно се движат само в делнични дни, но сега ще обслужват пътници и през празничните уикенди с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси:

• Влак № 50273 (София – Перник): Тръгва от Централна гара София в 11:35 ч., пристига в 12:30 ч.;

• Влак № 50270 (Перник – София): Тръгва в 12:35 ч., пристига в 13:31 ч.;

• Влак № 50275 (София – Перник): Тръгва в 13:45 ч., пристига в 14:42 ч.;

• Влак № 50272 (Перник – София): Тръгва в 14:45 ч., пристига в 15:40 ч.

Освен извънредните линии, БДЖ значително увеличава местата в редица бързи и пътнически влакове по направленията София-Кулата, София-Благоевград и София-Кюстендил, преминаващи през Перник.

С допълнителен вагон или увеличен състав ще пътуват следните бързи влакове:

• № 5610 от Петрич (тръгва от Перник в 09:34 ч.);

• № 5611 от София (07:30 ч.);

• № 5612 от Петрич (тръгва от Перник в 14:14 ч.);

• № 5613 от София (12:35 ч.) – ще бъде с пет вагона вместо електрическа мотриса;

• № 5614 от Петрич (тръгва от Перник в 17:06 ч.);

• № 5615 от София (16:30 ч.);

• № 5616 от Петрич (тръгва от Перник в 21:16 ч.) – състав от пет вагона;

• № 5617 от София за Благоевград (18:07 ч.);

• № 6621 от София за Кюстендил (08:15 ч.) – с две дизелови мотриси;

• № 6622 от Кюстендил (тръгва от Перник в 20:22 ч.) – с две дизелови мотриси.

Сериозно увеличение на капацитета е предвидено и за крайградските пътнически влакове:

• № 50110 от Благоевград (тръгва от Перник в 11:41 ч.) – тройно увеличен капацитет;

• № 50112 от Благоевград (тръгва от Перник в 16:16 ч.) – двойно увеличен капацитет;

• № 50113 от София (10:20 ч.) – тройно увеличен капацитет;

• № 50203 от София (09:10 ч.) – двойно увеличен капацитет;

• № 50205 от София за Радомир (15:50 ч.) – двойно увеличен капацитет;

• № 50208 от Перник (10:35 ч.) – двойно увеличен капацитет;

• № 50210 от Радомир (тръгва от Перник в 17:49 ч.) – двойно увеличен капацитет;

• № 50231 от София за Дупница (14:40 ч.) – двойно увеличен капацитет.

От железопътния превозвач уточняват, че цената на билета за пътуване от София до Перник е 1.43 евро (2.80 лв). За притежателите на железопътни карти е предвидено намаление, като цената е 0.82 евро (1.60 лв.). „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предлага и опция за еднодневни карти за неограничено пътуване по маршрута на цена от 2.56 евро (5 лв.).

Във връзка с очаквания висок трафик, от дружеството призовават пътниците да закупят своите билети предварително. Важно уточнение е, че след изчерпване на капацитета на влаковете, продажбите ще бъдат преустановени както на физическите каси, така и онлайн. Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 02/931 11 11 или на гишетата „Информация“ в гарите.