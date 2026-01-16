Белият Дом: Европейските войски в Гренландия няма да спрат Доналд Тръмп

Разполагането на европейски войски в Гренландия няма да попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да установи контрол над арктическия остров, заявиха от Белия дом, цитирани от Politico.

„Не вярвам, че присъствието на европейски войски по някакъв начин влияе върху процеса на вземане на решения от президента или променя целта му да придобие Гренландия“, заяви прессекретарят на американбския държавен глава Каролайн Левит.

Тази седмица няколко европейски държави, включително Франция, Германия, Швеция, Финландия, Норвегия и Холандия, обявиха, че изпращат войски в Гренландия за участие в датски учения; някои части вече са на острова. Естония се присъедини към планирането и заяви, че е „готова да изпрати войски, ако бъдат поискани“. НАТО не участва в тези учения; това са междуправителствени маневри.

Президентът на САЩ многократно заплаши да използва военна сила за завземане на арктическия остров, твърдейки, че Гренландия може да попадне под руски или китайски контрол. След среща с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом в сряда, датският външен министър заяви, че „остават фундаментални различия“ между Вашингтон и Копенхаген, включително Гренландия.

Френският президент Еманюел Макрон информира военните по-рано в четвъртък, че Франция ще разположи сухопътни, въздушни и военноморски сили в Гренландия през следващите дни.

„Франция и европейците трябва да останат присъстващи, където и да са застрашени интересите им – без ескалация, но безкомпромисно по отношение на териториалния суверенитет“, подчерта той.