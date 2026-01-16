Битката за Купянск: ВСУ присъстват навсякъде в града, изпращат нови подкрепления за настъплението

Обстановката в района на Купянск остава сложна за руската армия, като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) прехвърля нови подразделения, за да подкрепи групировката си в града. На украинския плацдарм на левия бряг на река Оскол също се водят ожесточени сблъсъци, като украинската армия не спира с опитите си да установи понтони през реката въпреки понасяните загуби, пише „Рибар“.

Както отбелязват от Telegram канала, в интернет продължават да се появяват кадри от обективен контрол, които показват присъствието на украински сили на позиции северно от града, както и в Купянск и Купянск-Узловой.

Основната отбрана на руските въоръжени сили се поддържа предимно в северните и североизточните покрайнини на града. В централната част, съдейки по появата на комуникационни антени, концентрацията на украински сили постепенно се увеличава.

Руската 203-мм артилерия продължава да обстрелва Подоли.

Интересни кадри, където руски бойци са унищожили с дрон украинската позиция на 4,5 километра източно от Песчаное. На половин километър на юг е унищожен друг пункт за управление на БПЛА.

Боевете продължават да бъдат изключително тежки и ожесточени. ВСУ все още не са изчерпали резервите си и продължават да придвижва сили към града и към плацдарма на левия бряг на Оскол.

Според „Рибар“ единственият „светъл лъч“ за руснаците в района на Купянск е работата на елитното подразделение „Рубикон“ по унищожаване на украински цели с безпилотни апарати. Но, отбелязват от Telegram канала, „ръководството на групировката обаче не бърза да се отказва от разкрасените доклади, което създава проблеми и несъмнено ще донесе нови“.