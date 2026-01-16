Блицконтрол в НС: Въпроси към правителството за изборния кодекс

Днешното редовно заседание на Народното събрание започна с блицконтрол, в който министрите отговарят на актуални устни въпроси. Според правилника на парламента, този формат се провежда в първия петък на всеки месец, като министър-председателят и заместник-министър-председателите отговарят на въпроси от народните представители, свързани с общата политика на правителството.

- Реклама -

След блицконтрола, очаква се редовен парламентарен контрол, в който ще участват вицепремиерът Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов и министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.

По време на заседанието Божидар Божанов от ПП-ДБ изрази възмущение от липсата на премиера, като заяви, че той „се прави на ДНСК в Търново“.

Томислав Дончев отговори на въпрос относно промените в Изборния кодекс, като подчерта, че фокусът върху изборната технология не трябва да се превръща в подмяна на политическите идеи преди изборите.

Министър Караджов коментира притесненията на партия „Възраждане“ относно връщането на ресто в лева, като категорично заяви, че няма масова практика за това. Той сподели, че в някои малки квартални магазини му връщат рестото в евро, като отчете, че стартовите пакети с евромонети вече са в оборот.