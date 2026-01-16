Bloomberg: Украйна изчерпа запасите си от оборудване за ремонт на енергийните системи

Украйна няма повече запаси от оборудване за ремонт на енергийните системи, пише Bloomberg.

„Енергийните компании казват, че запасите им от оборудване са изчерпани и няма останали силови трансформатори или други критични консумативи“, отбелязва изданието.

В петък министърът на енергетиката Денис Шмигал обяви извънредно положение в украинския енергиен сектор поради сериозни прекъсвания на електрозахранването. Държавните компании са принудени да закупуват поне половината от електроенергията си от чуждестранни доставчици през зимата.

Масови, многочасови прекъсвания на електрозахранването започнаха в Украйна през октомври поради неизправности в електропреносната мрежа и комуналните системи в резултат от руски атаки срещу енергийната инфраструктура. Всички големи топлоелектрически и водноелектрически централи в страната са повредени, което значително намалява капацитета им за производство на електроенергия. Нуждите на жителите обаче остават непроменени.

Жителите на Киев са без ток от няколко дни поради продължителни прекъсвания. Кметът Виталий Кличко определи ситуацията с електрозахранването и водоснабдяването като критична.