ПП-ДБ са лицемери за еврото. Васил Терзиев е пълен провал. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза това при посещението си във Велико Търново на среща с кметове и членове на партията. Борисов посети града, като част от обиколката си в страната. На събитието присъства и премиерът в оставка Росен Желязков.

Преди изказването на партийния лидер, думата взе Росен Желязков, който отчете постигнатото от правителството. „Българската икономика се движи завидно добре, колкото и нашите опоненти се опитват да изграждат опорни точки“, заяви категорично министър-председателят в оставка. Той допълни: „Ние сме там, където е българският национален интерес“.

Бойко Борисов акцентира върху приоритетите на своята формация. „Партията не мисли за нищо друго, освен за това да направи живота на българите по-добър. И това е основното ни предимство пред всички други. За 1 година изпълнихме всичките си цели“, посочи лидерът на ГЕРБ. Той коментира и политическата ситуация: „Искаха незабавни избори, ние им ги дадоха. Какво ни предлагат освен техните амбиции да имат репресивните органи“, попита той.

Основна тема в изказването му бе приемането на еврото и политическите реакции. „Сега ключовата дума беше конвергентен доклад. Трябваше да се вземе това решение. Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава. 10 години ползва президентството за партийни цели. Събрах колегите и им казах, че подаваме искане за конвергентен доклад. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани? Към всички умни и красиви се обръщам – как щяха да наричат това правителство, този премиер, този лидер на ГЕРБ“, попита риторично Борисов.

Той отправи остри критики към политическите си опоненти. „Когато внесохме този доклад, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и „Възраждане“ и ППДБ, които са лицемери, хем са „за“ да влезем в еврозоната, хем внасят вот на недоверие, Как без правителство ще влезем в еврозоната. Днес още един пирон в техния ковчег – Софикс с 15% ръст свети на световните фондови борси“, заяви Борисов.

Бившият премиер бе категоричен, че опонентите му „обиждат на мафия, мутри, но нямат никакъв друг довод“.

Борисов направи съпоставка между управлението на ГЕРБ и това на ПП-ДБ и „Спаси София“ в столицата, сравнявайки цената за третиране на отпадъците – 112 лева за тон във Велико Търново срещу 285 лева в София. Той подчерта, че представителите на ГЕРБ трябва да са с високо вдигната глава заради постигнатото в държавата.

„Искам Терзиев да стои до последния ден, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и „Спаси София„. Дори и оставката му да влезе в Столичния общински съвет, ГЕРБ ще гласува против. Терзиев е пълен провал и това е видно“, заключи Бойко Борисов.