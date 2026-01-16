Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе ключова среща с кметове от Северна България във Велико Търново, където очерта стратегическите приоритети за предстоящите избори. На събитието присъстваха знакови фигури от партията, сред които премиерът в оставка Росен Желязков, финансовият министър Теменужка Петкова и министърът на енергетиката Жечо Станков.

- Реклама -

В рамките на срещата Борисов акцентира върху постиженията на партията през последните десетилетия, като се опита да вдъхне увереност на местната власт. Според него развитието на България и позитивните промени в страната през последните 20 години са пряк резултат от визионерството и управлението на ГЕРБ.

Основен фокус в изказването му беше политическата обстановка и отношенията с президентската институция. Лидерът на ГЕРБ отправи директни критики към държавния глава Румен Радев, особено в контекста на приемането на еврото и конвергентния доклад.

„Сега ключовата дума беше конвергентен доклад. Трябваше да се вземе това решение. Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава. 10 години ползва президентството за партийни цели. Събрах колегите и им казах, че подаваме искане за конвергентен доклад. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани? Към всички умни и красиви се обръщам – как щяха да наричат това правителство, този премиер, този лидер на ГЕРБ ?!“, попита риторично Борисов.

Той подчерта политическия риск, който партията е поела в името на европейската интеграция, и обвини опонентите си в лицемерие.

„Когато внесохме този доклад, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и „Възраждане“, и ППДБ, които са лицемери, хем са да влезем в еврозоната, хем внасят вот на недоверие. Как без правителство ще влезем в еврозоната ?! Днес още един пирон в техния ковчег – Софикс с 15% ръст свети на световните фондови борси“, заяви лидерът на ГЕРБ, допълвайки, че опонентите му нямат други доводи освен обиди.

Втората основна мишена на критиките беше кметът на София Васил Терзиев. Борисов направи сравнителен анализ на цените за сметосъбиране, посочвайки, че във Велико Търново тон боклук струва 112 лева, докато в Банкя и София цената достига 285 лева.

„Искам Терзиев да стои до последния ден, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и „Спаси София“. Дори и оставката му да влезе в Столичния общински съвет, ГЕРБ ще гласува против. Терзиев е пълен провал и това е видно“, категоричен бе Борисов, декларирайки, че ще го подкрепя да остане на поста, за да се види ясно разликата в управлението.

По отношение на икономическите показатели, Борисов отчете, че въпреки провала на Плана за възстановяване, правителството е успяло да налее значителен ресурс в икономиката. Той похвали финансовия министър за събираемостта на приходите.

„Теменужка Петкова направи така, че колегите от Митниците и НАП да вкарат над 14 млрд. лв. повече. Така успяхме да влезем под 3-те процента дефицит. Имаме ръст на Брутния вътрешен продукт над 3%“, обясни той, макар че икономически експерти като Симеон Дянков по-рано коментираха, че покриването на критериите се дължи и на „творческо счетоводство“.

Борисов засегна и темата за управлението на COVID кризата, защитавайки тезата, че България се е справила най-добре в световен мащаб. Той направи паралел с религиозните храмове по света, отбелязвайки, че докато Мека и Медина са затворили врати, българските храмове са останали отворени и „два Господа ни помогнаха“. Статистиката обаче показва, че България беше сред страните с най-висока смъртност по време на пандемията, нареждайки се веднага след Перу.

За бъдещето лидерът на ГЕРБ начерта амбициозен план за модернизация, включващ индустриализация и иновации, като дори заяви, че България разполага с най-мощния изкуствен интелект в света. В програмата на партията приоритет ще бъдат високотехнологичните и скъпи продукти.

В заключение Борисов изтъкна ролята на ГЕРБ в справянето с нелегалната миграция и защитата на работните места на миньорите в контекста на Зелената сделка. Той завърши с поредна атака към президента:

„Единственото, което ще ме разочарова, е, че толкова време президентската институция се ползва за нечестна политическа кампания. Радев има запазено място в медиите и излиза като кукувицата от часовника. Куку-куку. Чухте ли да каже нещо за боклука в София и за любимия му кмет? Там връзката е Държавна сигурност“.