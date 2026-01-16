НА ЖИВО
          Босът на ЦСКА праща самолет за Любо Пенев

          Ел Голеадор ще продължи лечението си на родна земя

          16 януари 2026 | 23:42
          Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки ще поеме разходите по транспортирането на Любослав Пенев от Германия. Там Ел Голеадор провежда лечение срещу онкологично заболяване. Любо показва напредък и му е позволено да продължи лечението си на родна земя.

          „Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.
          Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.
          С благодарност и уважение,
          семейството“, написаха близките на Любо Пенев на страницата му във фейсбук.

