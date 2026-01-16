Босът на ЦСКА праща самолет за Любо Пенев

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки ще поеме разходите по транспортирането на Любослав Пенев от Германия. Там Ел Голеадор провежда лечение срещу онкологично заболяване. Любо показва напредък и му е позволено да продължи лечението си на родна земя.
- Реклама -
„Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.
Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.
С благодарност и уважение,
семейството“, написаха близките на Любо Пенев на страницата му във фейсбук.
Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки ще поеме разходите по транспортирането на Любослав Пенев от Германия. Там Ел Голеадор провежда лечение срещу онкологично заболяване. Любо показва напредък и му е позволено да продължи лечението си на родна земя.
- Реклама -
„Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.
Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.
С благодарност и уважение,
семейството“, написаха близките на Любо Пенев на страницата му във фейсбук.