          Ботев Пловдив произнесе присъдата на Око-Флекс: Две калъфки

          "Канарчетата" заминаха за Турция, първата им контрола е срещу Партизан на 21 януари

          16 януари 2026 | 12:26 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев Пловдив публикува информация за заминаването си към лагера в Турция, а в коментарите привърженици на Левски се шегуваха с „канарчетата“ след сагата, довела до трансфер на Армстронг Око-Флекс на „Герена“.

           „Жълто-черният“ клуб реши да отговори на „сините“ фенове от официалния си профил. Единият от коментарите гласеше: „Око Флекс там ли ще е?“, на което Ботев Пловдив отговори: „Да, с две калъфки“. Намек, че в Левски през последните години прибират само калъфките на двете купи. 

          Друг привърженик пък констатира: „Поне ви освободихме едно място в самолета“, а от „Колежа“ пишат: „Щяхме да ти го предложим, но един испанец те изпревари“, вероятно визирайки идващия от Берое Карлос Алгара.

          Информация за заминаването на Ботев към Турция:

          Отборът на Ботев Пловдив ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия.

          „Жълто-черните“ ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище „Васил Левски“ в София.

          Пред журналистите ще застане спортният директор на „канарчетата“ Иван Цветанов.

          На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:

          21.01 – срещу Партизан (Сърбия)

          24.01 – срещу Оболон (Украйна)

          27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

          30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)

