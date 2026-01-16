НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Брюксел допуска компромис: Зеленски може да приеме териториални отстъпки срещу път към ЕС

          16 януари 2026 | 10:07 1300
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Европейската комисия нараства убеждението, че президентът на Украйна Володимир Зеленски би могъл да се съгласи на болезнени териториални компромиси, ако в замяна получи реална и необратима перспектива за членство на страната в Европейския съюз. Това пише Financial Times, като се позовава на източници от самата ЕК.

          Според европейски дипломати подобен сценарий вече не се възприема като табу в Брюксел. В условията на изтощителна война, икономически натиск и несигурна военна подкрепа, европейската интеграция се очертава като най-силния политически аргумент, който Зеленски може да представи пред украинското общество, ако бъде принуден да търси компромис.

          „Членството в ЕС може да се превърне в стратегическа компенсация за тежки решения, които иначе биха били политически невъзможни“, коментира източник на изданието от структурите на Европейската комисия.

          В Брюксел обаче подчертават, че подобна сделка не означава официално признаване на загубени територии, а по-скоро замразяване на конфликта и пренасочване на Украйна към ускорени реформи, икономическа стабилизация и институционално сближаване с ЕС. Именно това би позволило на Зеленски да представи резултат, който надхвърля военния фронт.

          Вътре в самия Европейски съюз темата остава чувствителна. Част от държавите членки настояват, че всякакъв компромис с териториалната цялост на Украйна създава опасен прецедент, докато други все по-открито говорят за нуждата от „реалистичен изход“ от конфликта.

          Анализатори отбелязват, че ако подобна формула бъде реализирана, тя би означавала радикална промяна в досегашната стратегия на войната – от пълна победа към дългосрочно политическо оцеляване и европейска интеграция. За Украйна това би било избор между карта на миналото и обещание за бъдеще, а за Европейския съюз – тест доколко е готов да плати политическата цена на разширяването.

