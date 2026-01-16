Бургас затяга контрола след еврото: седмични проверки и нулева толерантност към измами

В Бургаска област се въвежда ежеседмичен мониторинг на цените и засилен контрол срещу измами, свързани с въвеждането на еврото. Решението беше взето на първото заседание на Областния координационен център в Бургас, свикано от областния управител Владимир Крумов в изпълнение на указанията на Министерския съвет.

Държавните институции преминават от периодични отчети към постоянна координация и присъствие на терен, с цел да се предотврати спекулативно поскъпване на стоки и услуги. Основен приоритет ще бъде защитата на възрастните хора и жителите на малките населени места, които са най-уязвими към опити за злоупотреби при смяната на валутата.

По разпореждане на областния управител „Български пощи“ ще въведат специални отличителни знаци за своите служители, за да се предотвратят случаи на измама от лица, представящи се за държавни служители.

„Присъствието на институциите трябва да бъде осезаемо, за да има спокойствие сред хората“, подчерта Владимир Крумов.

Процесът на ценообразуване ще бъде наблюдаван чрез сравнение на текущите цени с тези към 31 декември 2025 година. При установяване на разминавания, търговците ще разполагат с петдневен срок, за да представят писмени доказателства за обективни причини за повишението.

Проверките ще се извършват съвместно от НАП, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Данните за първите две седмици на януари показват пет установени нарушения, което представлява под 4% от проверените случаи.

Директорът на НАП – Бургас Тодор Тодоров заяви, че това е знак за плавен преход към еврото и липса на масова спекула, като подчерта, че целта на контрола не е санкциониране на бизнеса, а гарантиране на лоялна конкуренция.

Комисията за защита на потребителите отчете над 1300 инспекции през последното тримесечие на миналата година, като проверките продължават и на дежурен режим. Крумов предупреди, че макар търговците да са ключов партньор в процеса, контролът ще се засилва.

Като допълнителна мярка Областната дирекция на МВР – Бургас ще осигури засилено полицейско присъствие в районите около обектите за обмяна на валута. В състава на Координационния център влизат кметовете на всички общини в региона и ръководителите на основните контролни институции.