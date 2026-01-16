Поредица от тежки криминални престъпления и успешни полицейски акции белязаха последните дни в страната, според официалния информационен бюлетин на Министерството на вътрешните работи.

В Русе полицията разследва убийство, станало след битов скандал. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 11 часа вчера. В жилищен блок в областния град е възникнало сбиване между двама мъже в апартамент, нает от единия от тях. Пристигналият екип на Второ РУ е открил пред входа 30-годишен мъж с видими наранявания и кръв. В жилището, където са се намирали и две жени (на 30 и 28 години), е намерено тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в гърдите. По първоначални данни скандалът е избухнал рано сутринта между четиримата обитатели. 30-годишният мъж е задържан, а случаят е поет от Окръжната прокуратура в Русе.

В столицата служители на Първо РУ разкриха грабеж над непълнолетно момче. Престъплението е извършено в следобедните часове на 14 януари в подлез в кв. „Оборище“. Майката на пострадалото дете е подала сигнал, че синът ѝ е бил заплашен от непознат, който му отнел 50 лева. След издирвателни действия е задържан 23-годишен мъж, известен на органите на реда с кражби и хулиганство. Наложена му е мярка „Задържане под стража“ до 72 часа.

Куриозен случай на противозаконно отнемане на автомобил е разкрит в Плевен. Двама младежи – на 18 и 15 години, намерили изгубени ключове за лек автомобил „Ауди“. Вместо да ги върнат, те използвали колата за нощни разходки в града на 12 и 13 януари, като я връщали на същото място. Собственикът се усъмнил заради намаляващото гориво и сменил чипа на колата. В нощта на 15 януари, при пореден опит да вземат автомобила, младежите са заловени от автопатрул в ж.к. „Дружба“.

Активни действия срещу разпространението на наркотици са предприети в Бургас, Варна и Стара Загора. В Бургас, при проверка на ул. „Чаталджа“, е задържана 49-годишна жена от Ямбол, която изхвърлила от автомобил „Опел Зафира“ около 20 грама метамфетамин. По-късно в ж.к. „Меден Рудник“ са иззети още метамфетамин и канабис от жилище, обитавано от криминално проявен мъж и жена от Твърдица. Във Варна е арестуван 38-годишен дилър по време на сделка, а в дома му са открити електронна везна и наркотични вещества. В района на Стара Загора са образувани няколко бързи производства след акции в селата Осетеново и Тъжа, както и в областния град.

Криминалната хроника се допълва от случаи във Видинско и Пазарджишко. В село Медовница, област Видин, шофьор на турски камион е бил ударен с камък по главата, докато неизвестни източвали гориво от резервоара на возилото му – липсват около 700 литра. В град Ветрен, Пазарджишко, полицията е иззела незаконна ловна пушка и боеприпаси от 55-годишен мъж, а в Батак са разкрити извършителите на кражба на фураж и дървен материал от ловно стопанство, извършена в края на миналата година.

В Монтана е разкрита домова кражба, извършена от 19-годишен младеж, и е задържана 43-годишна жена за прокарване в обращение на фалшива банкнота от 100 евро.

Случаи на агресия и измами са регистрирани в Кърджали, където 25-годишен е изтеглил незаконно 7300 лв. чрез чуждо онлайн банкиране, а 46-годишен мъж е задържан за нанасяне на телесна повреда на баща си при семеен скандал.