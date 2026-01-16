НА ЖИВО
          Черен ден за Сеул: Пожар изпепели домове на 180 души, автобус се вряза в сграда

          16 януари 2026 | 09:12 130
          Снимка: Facebook
          Два тежки инцидента разтърсиха столицата на Южна Корея, Сеул, днес, като оставиха града в шок и отчаяние. Първо, около 5:00 ч. местно време в южния сеулски квартал Ганнам избухна огромен пожар. Спешни служби, включително 1258 огнеборци, бяха мобилизирани, за да се справят с пламъците. Местните власти съобщиха, че 258 души са били евакуирани, а огънят е изпепелил домовете на 180 души. Пожарът е унищожил значителна част от района и за щастие не са регистрирани жертви, но последствията са тежки за пострадалите.

          Малко по-късно, в централната част на Сеул, автобус се вряза в сграда, причинявайки сериозни наранявания на няколко души. Един от ранените е в тежко състояние, като инцидентът се е случил на широк тротоар, където автобусът буквално е пробил стъклената фасада на сграда. На кадри, излъчени по телевизия YTN, ясно се вижда как автобусът е изпълнил почти невъзможен маневър и е спрял с предната част забита в сградата.

          Тези инциденти оставиха столицата в тъга и предизвикаха сериозни въпроси за безопасността и контрола върху обществените транспортни средства, както и за готовността на службите за спешна помощ да се справят с големи бедствия. Властите вече започнаха разследвания за причините и обстоятелствата около тези трагични събития.

          Последвайте Евроком в Google News

