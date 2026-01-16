НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          CNN: Повечето американци са против присъединяването на Гренландия

          16 януари 2026 | 10:22
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          75% от американците не подкрепят идеята Съединените щати да установят контрол над Гренландия, показва ново социологическо проучване, цитирано от CNN. Едва 25% от анкетираните одобряват подобен ход, което разкрива сериозна обществена съпротива срещу териториалните инициативи на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          Данните очертават дълбоки разделения дори вътре в основните политически лагери. Сред републиканците мненията са напълно поляризирани – 50% подкрепят идеята за контрол над Гренландия, а останалите 50% са против. При демократите картината е още по-категорична – 94% се противопоставят, като 80% заявяват твърдо и безусловно несъгласие.

          Проучването показва и по-широк скептицизъм към външнополитическата линия на Вашингтон. Близо 60% от американците смятат, че Доналд Тръмп е прекрачил границата в опитите си да разшири глобалното влияние на САЩ, а 55% са на мнение, че действащият президент прекомерно разчита на използването на въоръжените сили.

          Още по-притеснителен за администрацията е фактът, че 57% от анкетираните вярват, че външнополитическите решения на Белия дом вече са нанесли щети на международния авторитет на Съединените щати. Това подсказва, че идеята за експанзия не среща подкрепа не само по конкретния казус с Гренландия, но и като цялостна стратегия.

          Резултатите от проучването поставят под съмнение обществената легитимност на подобни инициативи и показват, че американското общество все по-често застава срещу политики, възприемани като агресивни или рискови за международния имидж на страната.

