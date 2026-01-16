ЦСКА в действие – подготовка за втория мач в пълен състав

ЦСКА продължава зимната си подготовка на лагера в турския курорт Анталия!

“Червените” вече се готвят за втората си контрола, която е в събота (17 януари) срещу чешкия Млада Болеслав и започва в 15:30 часа българско време на “Cornelia Stadium”.

Старши треньорът Христо Янев има на разположение всички свои футболисти, като халфът Джеймс Ето’О вече тренира наравно със съотборниците си.

ЦСКА ще остане в Анталия до 24 януари, като вече изигра една контрола на турска земя – 0:2 от Корона Киелце, като освен мача с Млада Болеслав, “червените” ще имат още две проверки – срещу Черкаси (21 януари) и срещу Нови Пазар (23 януари).