НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руската армия удари ВСУ едновременно на няколко локации в Запорожка област

          16 януари 2026 | 10:49 450
          Руско настъпление в Запорожка област
          Руско настъпление в Запорожка област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските сили са настъпили срещу позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на няколко места едновременно в Запорожка област, превземайки поредно населено място. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          - Реклама -

          На този участък от фронта руската армия продължава натиска си в района на Гуляйполе. Освен това руснаците са заели позиции северно от града. Тук те са взели под контрол село Красногорское и са напреднали близо до село Приволное – и двете принадлежат към община Гуляйполе в Пологовски район.

          През последните 24 часа руските сили са настъпили срещу позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на няколко места едновременно в Запорожка област, превземайки поредно населено място. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          - Реклама -

          На този участък от фронта руската армия продължава натиска си в района на Гуляйполе. Освен това руснаците са заели позиции северно от града. Тук те са взели под контрол село Красногорское и са напреднали близо до село Приволное – и двете принадлежат към община Гуляйполе в Пологовски район.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Bloomberg: Украйна изчерпа запасите си от оборудване за ремонт на енергийните системи

          Иван Христов -
          Украйна няма повече запаси от оборудване за ремонт на енергийните системи, пише Bloomberg. „Енергийните компании казват, че запасите им от оборудване са изчерпани и няма...
          Война

          Полша получава първите си F-35 през юни

          Иван Христов -
          Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio...
          Война

          Армията на Беларус започна внезапна проверка по нареждане на Лукашенко

          Иван Христов -
          Мащабна проверка на въоръжените сили на Беларус е започнала по указание на президента на страната Александър Лукашенко. Мероприятията имат внезапен характер, съобщи държавният секретар...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions