DeepState: Руската армия удари ВСУ едновременно на няколко локации в Запорожка област

През последните 24 часа руските сили са настъпили срещу позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на няколко места едновременно в Запорожка област, превземайки поредно населено място. Това следва от доклад на украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

- Реклама -

На този участък от фронта руската армия продължава натиска си в района на Гуляйполе. Освен това руснаците са заели позиции северно от града. Тук те са взели под контрол село Красногорское и са напреднали близо до село Приволное – и двете принадлежат към община Гуляйполе в Пологовски район.