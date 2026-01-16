Der Spiegel: Съдът на Германия посочи официално Украйна като извършител на саботажа на „Северен поток“

За първи път Германският федерален съд (BGH) публично заяви вероятното участие на Украйна в саботажа на газопроводите „Северен поток“. Решението на съда от 10 декември 2025 г., публикувано този четвъртък, отбелязва, че експлозиите на тръбопровода „с голяма вероятност“ са извършени „от името на чужда държава“, като контекстът на документа предполага, че това се отнася конкретно за Украйна, съобщава Der Spiegel.

Това заключение беше направено по време на изслушването на жалбата срещу задържането на Сергей Кузнецов, бивш войник от украинско подразделение за специални части. Кузнецов беше задържан миналата година в Италия и след това екстрадиран в Германия. Германската федерална прокуратура, която служи като прокурор по дела, заплашващи националната сигурност, го обвинява в:

противоконституционен саботаж;

организиране на експлозия с помощта на взривни вещества;

умишлено разрушаване на конструкции.

Аргументи на защитата и позицията на съда

Защитата на Кузнецов се опита да твърди, че той има право на т.нар. функционален имунитет. В международното право този термин означава, че държавни служители или военни не могат да бъдат държани лично наказателно отговорни в съдилищата на други държави за действия, извършени в рамките на служебните им задължения. Адвокатите твърдят, че атаката е била част от отбранителната война на Украйна срещу руската агресия и че самите газопроводи са били легитимна военна цел, тъй като са осигурявали финансиране за руската армия.

Съдът в Карлсруе обаче отхвърли тези аргументи. Съдиите постановиха, че:

Тръбопроводите не са легитимна военна цел, тъй като са предназначени предимно за доставки на газ за граждански цели.

Операцията е била разузнавателна по характер и Кузнецов не е действал като боец ​​по време на нея и следователно не може да претендира за имунитет.

Действията на саботьорите са нарушили германския суверенитет, тъй като газопроводите са навлезли на нейна територия и са гарантирали енергийната сигурност на страната. Това решение е сериозен удар върху защитата на украинеца. Решението на BGH се счита за „забележително“, което на практика създава прецедент за бъдещи съдебни процеси. Очаква се Висшият земски съд в Хамбург, който вероятно ще разгледа делото по същество, да следва тази правна позиция. Кузнецов в момента остава в ареста.

Газопроводите бяха взривени на 26 септември 2022 г. в Балтийско море близо до Дания и Швеция. Експлозиите бяха регистрирани от сеизмологични станции и спътници. Впоследствие те бяха спрени.

Правоохранителните органи в скандинавските страни потвърдиха, че инцидентът е акт на саботаж, но не са идентифицирали официално отговорните лица.

В края на август германските медии съобщиха, че прокуратурата на страната е издала заповеди за арест на седем заподозрени в нападението срещу газопровода „Северен поток“ през 2022 г. Разследващите смятат, че са идентифицирали всички отговорни лица, всички от които са украински граждани.

Сергей Кузнецов беше задържан в Италия през август по искане на Германия. Той отрича всякакво участие в експлозиите на газопровода. В съда Кузнецов подчерта, че е бил в Украйна по време на експлозиите. На 19 ноември италианският касационен съд отхвърли жалбата на украинеца и потвърди екстрадицията на заподозрения в Германия.