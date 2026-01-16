Добрич обявява грипна епидемия: Временни мерки в сила от понеделник

Добрич става втората област в България, която въвежда временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип. Мерките ще влязат в сила от 19 януари и ще се прилагат до 25 януари включително.

За периода от 08.01 до 14.01 в Добрич е установена повишена заболяемост – 238 на 10 000 души, а циркулацията на грипни вируси е потвърдена. С решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, в понеделник ще бъде обявена грипна епидемия.

Временно ще бъдат преустановени учебните занятия в присъствена форма, както и всички групови и извънкласни занимания, с изключение на ученическите олимпиади, които ще се проведат при спазване на противоепидемични мерки на 23 и 24 януари.

Свижданията в болниците и социалните институции също ще бъдат преустановени, като ще се допускат само изключения за терминално болни пациенти при носене на маска. Временно ще бъдат спряни и профилактичните прегледи и задължителните имунизации.

Тези мерки се предприемат в отговор на нарастващата грипна активност в региона и ще продължат да бъдат в сила в рамките на седмицата.