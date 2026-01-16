Гражданско сдружение „Дойран 2025“ представи отчет за хода на подписката за провеждане на референдум за запазване на българския лев. По време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София, проведена на 16 януари 2026 г., организаторите обявиха резултатите от приключилата проверка в Народното събрание.

Основната тема на събитието беше съвместимостта на данните и техническата изправност на събраната подкрепа. Според изискванията на закона, бланките от подписката са били съпоставени с въведените данни в Excel таблици. От сдружението подчертаха, че процесът е протекъл в конструктивна атмосфера, като екипите са работили в пълен синхрон и с взаимно уважение.

Констативният протокол показва, че проверката и описът са извършени в периода 9–13 януари. Общият брой на внесените документи включва 82 класьора с подписи, депозирани на 28 октомври 2025 г., и допълнителни 34 класьора, внесени на 8 януари 2026 г. Крайният резултат от проверката установява 301 130 действителни подписа. Некоректните записи са едва 145, което според организаторите свидетелства за изключително висока точност на обработката.

Направен бе и анализ на гражданската активност по региони. Област Ямбол води класацията по процент на подписали се спрямо броя на населението, следвана от Габрово, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. При отчитане на втори показател, Стара Загора демонстрира най-висок коефициент. Организаторите отбелязаха, че по-големите градове остават по-назад в тази статистика и подчертаха необходимостта от допълнителна работа на терен.

Сдружението разясни и предстоящите процедурни стъпки. Подписката вече е изпратена за проверка в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). След приключване на този етап, документацията ще бъде върната в парламента за разглеждане в ресорната комисия, последвано от гласуване в пленарната зала. Финалната стъпка е насрочване на дата за национален референдум от президента.

Участниците в пресконференцията определиха референдума за лева като кауза за национален суверенитет и призоваха за граждански контрол и мобилизация.