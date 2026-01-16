НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          „Дойран 2025“ отчете 301 130 валидни подписа за референдум за лева (видео)

          16 януари 2026 | 13:59 390
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ представи отчет за хода на подписката за провеждане на референдум за запазване на българския лев. По време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София, проведена на 16 януари 2026 г., организаторите обявиха резултатите от приключилата проверка в Народното събрание.

          - Реклама -
          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Основната тема на събитието беше съвместимостта на данните и техническата изправност на събраната подкрепа. Според изискванията на закона, бланките от подписката са били съпоставени с въведените данни в Excel таблици. От сдружението подчертаха, че процесът е протекъл в конструктивна атмосфера, като екипите са работили в пълен синхрон и с взаимно уважение.

          Констативният протокол показва, че проверката и описът са извършени в периода 9–13 януари. Общият брой на внесените документи включва 82 класьора с подписи, депозирани на 28 октомври 2025 г., и допълнителни 34 класьора, внесени на 8 януари 2026 г. Крайният резултат от проверката установява 301 130 действителни подписа. Некоректните записи са едва 145, което според организаторите свидетелства за изключително висока точност на обработката.

          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Направен бе и анализ на гражданската активност по региони. Област Ямбол води класацията по процент на подписали се спрямо броя на населението, следвана от Габрово, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. При отчитане на втори показател, Стара Загора демонстрира най-висок коефициент. Организаторите отбелязаха, че по-големите градове остават по-назад в тази статистика и подчертаха необходимостта от допълнителна работа на терен.

          Сдружението разясни и предстоящите процедурни стъпки. Подписката вече е изпратена за проверка в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). След приключване на този етап, документацията ще бъде върната в парламента за разглеждане в ресорната комисия, последвано от гласуване в пленарната зала. Финалната стъпка е насрочване на дата за национален референдум от президента.

          Участниците в пресконференцията определиха референдума за лева като кауза за национален суверенитет и призоваха за граждански контрол и мобилизация.

          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ представи отчет за хода на подписката за провеждане на референдум за запазване на българския лев. По време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София, проведена на 16 януари 2026 г., организаторите обявиха резултатите от приключилата проверка в Народното събрание.

          - Реклама -
          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Основната тема на събитието беше съвместимостта на данните и техническата изправност на събраната подкрепа. Според изискванията на закона, бланките от подписката са били съпоставени с въведените данни в Excel таблици. От сдружението подчертаха, че процесът е протекъл в конструктивна атмосфера, като екипите са работили в пълен синхрон и с взаимно уважение.

          Констативният протокол показва, че проверката и описът са извършени в периода 9–13 януари. Общият брой на внесените документи включва 82 класьора с подписи, депозирани на 28 октомври 2025 г., и допълнителни 34 класьора, внесени на 8 януари 2026 г. Крайният резултат от проверката установява 301 130 действителни подписа. Некоректните записи са едва 145, което според организаторите свидетелства за изключително висока точност на обработката.

          Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева Румяна Ченалова за Евроком: Не е късно за референдум за запазване на лева

          Направен бе и анализ на гражданската активност по региони. Област Ямбол води класацията по процент на подписали се спрямо броя на населението, следвана от Габрово, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. При отчитане на втори показател, Стара Загора демонстрира най-висок коефициент. Организаторите отбелязаха, че по-големите градове остават по-назад в тази статистика и подчертаха необходимостта от допълнителна работа на терен.

          Сдружението разясни и предстоящите процедурни стъпки. Подписката вече е изпратена за проверка в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). След приключване на този етап, документацията ще бъде върната в парламента за разглеждане в ресорната комисия, последвано от гласуване в пленарната зала. Финалната стъпка е насрочване на дата за национален референдум от президента.

          Участниците в пресконференцията определиха референдума за лева като кауза за национален суверенитет и призоваха за граждански контрол и мобилизация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Трус от Албания разлюля Охрид и Струга

          Пламена Ганева -
          Земетресение е било усетено днес в района на Охрид, Струга и околните населени места. По данни на Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие,...
          Култура

          БДЖ пуска извънредни композиции и допълнителни места за фестивала „Сурва“ в Перник

          Пола Жекова -
          Националният железопътен превозвач предприема мащабна организация за осигуряване на удобен транспорт по време на 32-рото издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“. За...
          Война

          Съюзник на Путин посочи кога Русия ще унищожи физически Европа

          Иван Христов -
          Съюзник на президента на Русия Владимир Путин и бившия президент Борис Елцин заяви, че страната би могла да използва ядрени оръжия срещу Европа, ако...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions