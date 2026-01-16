Екоскандал в Търново: Манол Генов разпореди спиране на „Кроношпан“ след сигнали за обгазяване

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов е издал принудителна административна мярка за спиране на работата на завода за преработка на дървесина на „Кроношпан България“ във Велико Търново. Решението е взето на фона на натрупани граждански сигнали за замърсяване на въздуха и силни миризми в града.

Официална позиция от екологичното министерство към момента няма. Информацията за наложената мярка беше потвърдена пред БНР от кмета на Велико Търново Даниел Панов, който още тази сутрин е настоял за нова, незабавна проверка на предприятието.

„Най-дразнещият проблем за Велико Търново е замърсяването и миризмите от „Кроношпан“, заяви министър Манол Генов, цитиран от националното радио.

Решението идва след продължително обществено напрежение и поредица от сигнали от жители на града, които твърдят, че производствените мощности на завода системно обгазяват цели квартали. Темата нееднократно е поставяна както на местно, така и на национално ниво.

Снощи, със съдействието на полицията, областният управител на Велико Търново Юлия Мутафчиева, заедно с представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите и на Общината, са направили опит да влязат в предприятието, за да връчат заповедта на министър Генов. От страна на дружеството документът не е бил приет.

Причината, посочена от „Кроношпан България“, е, че деловодството на компанията не работи след 17:30 часа и няма служител, който да издаде входящ номер на заповедта. По тази причина връчването е било отложено.

Днес властите ще направят нов опит за официално връчване на министерската заповед. След получаването ѝ предприятието разполага със срок от 24 часа, в който трябва да представи план за безопасно и контролирано спиране на производството.

Случаят се очертава като един от най-сериозните екологични конфликти във Велико Търново през последните години и поставя под натиск както държавните институции, така и ръководството на компанията.