НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Европа събра малко над взвод за защита на Гренландия от САЩ

          16 януари 2026 | 11:39 630
          Европейски войници в Гренландия
          Европейски войници в Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейските страни успяха да отговорят на искането на Дания за помощ като изпратиха малко повече от един взвод, за да защитават Гренландия от САЩ.

          - Реклама -

          В сряда датските въоръжени сили обявиха, че ще засилят присъствието си на острова със съюзниците от НАТО и ще засилят тренировъчните дейности. Седем европейски страни се съгласиха да изпратят войски, като се очаква 34 войници да пристигнат в Гренландия скоро.

          Париж и Берлин изпращат най-големите контингенти. Френските медии съобщиха за пристигането на 15 войници. Президентът Еманюел Макрон обяви подкрепления по суша, море и въздух. Германия изпрати 13 войници.

          Останалите страни от НАТО, които се присъединиха към инициативата, изпращат още по-малко войски. Норвегия и Финландия възнамеряват да изпратят по двама войници, докато Обединеното кралство и Нидерландия възнамеряват да изпратят по един.

          Швеция също реши да подкрепи скандинавския си съсед. Премиерът на Гренландия Улф Кристерсон обяви в сряда, че офицери вече са пристигнали на острова по искане на Дания, но не уточни техния брой.

          Не всички европейски страни обаче са готови да участват в инициативата. Полският премиер Доналд Туск отказа да изпрати войски на острова. Гренландия е била датска колония до 1953 г. Тя остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия, което ѝ позволява да се самоуправлява и да определя собствената си вътрешна политика.

          Европейските страни успяха да отговорят на искането на Дания за помощ като изпратиха малко повече от един взвод, за да защитават Гренландия от САЩ.

          - Реклама -

          В сряда датските въоръжени сили обявиха, че ще засилят присъствието си на острова със съюзниците от НАТО и ще засилят тренировъчните дейности. Седем европейски страни се съгласиха да изпратят войски, като се очаква 34 войници да пристигнат в Гренландия скоро.

          Париж и Берлин изпращат най-големите контингенти. Френските медии съобщиха за пристигането на 15 войници. Президентът Еманюел Макрон обяви подкрепления по суша, море и въздух. Германия изпрати 13 войници.

          Останалите страни от НАТО, които се присъединиха към инициативата, изпращат още по-малко войски. Норвегия и Финландия възнамеряват да изпратят по двама войници, докато Обединеното кралство и Нидерландия възнамеряват да изпратят по един.

          Швеция също реши да подкрепи скандинавския си съсед. Премиерът на Гренландия Улф Кристерсон обяви в сряда, че офицери вече са пристигнали на острова по искане на Дания, но не уточни техния брой.

          Не всички европейски страни обаче са готови да участват в инициативата. Полският премиер Доналд Туск отказа да изпрати войски на острова. Гренландия е била датска колония до 1953 г. Тя остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия, което ѝ позволява да се самоуправлява и да определя собствената си вътрешна политика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Исландия е потресена от „шега“ на посланика на САЩ, обявил се за „губернатор“ на атлантическия остров

          Иван Христов -
          В Исландия останаха потресени от шега, направена от кандидат за посланик на САЩ в Исландия, относно това, че островът ще стане 52-и щат на...
          Политика

          Франция предупреди САЩ: Инвазия в Гренландия е „червена линия“ за Европа

          Дамяна Караджова -
          Френският министър на икономиката Ролан Лескюр е предупредил американската администрация, че евентуална инвазия в Гренландия
          Европа

          САЩ строят газопровод за доставка на втечнен природен газ в Босна и Херцеговина

          Иван Христов -
          Представители на американската компания AFFS Infrastructure and Energy са посетили Босна и Херцеговина (БиХ) миналата седмица за разговори относно изграждането на газопровод, който потенциално...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions