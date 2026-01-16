Европа събра малко над взвод за защита на Гренландия от САЩ

Европейските страни успяха да отговорят на искането на Дания за помощ като изпратиха малко повече от един взвод, за да защитават Гренландия от САЩ.

- Реклама -

В сряда датските въоръжени сили обявиха, че ще засилят присъствието си на острова със съюзниците от НАТО и ще засилят тренировъчните дейности. Седем европейски страни се съгласиха да изпратят войски, като се очаква 34 войници да пристигнат в Гренландия скоро.

Париж и Берлин изпращат най-големите контингенти. Френските медии съобщиха за пристигането на 15 войници. Президентът Еманюел Макрон обяви подкрепления по суша, море и въздух. Германия изпрати 13 войници.

Останалите страни от НАТО, които се присъединиха към инициативата, изпращат още по-малко войски. Норвегия и Финландия възнамеряват да изпратят по двама войници, докато Обединеното кралство и Нидерландия възнамеряват да изпратят по един.

Швеция също реши да подкрепи скандинавския си съсед. Премиерът на Гренландия Улф Кристерсон обяви в сряда, че офицери вече са пристигнали на острова по искане на Дания, но не уточни техния брой.

Не всички европейски страни обаче са готови да участват в инициативата. Полският премиер Доналд Туск отказа да изпрати войски на острова. Гренландия е била датска колония до 1953 г. Тя остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия, което ѝ позволява да се самоуправлява и да определя собствената си вътрешна политика.