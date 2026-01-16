НА ЖИВО
          Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50

          16 януари 2026 | 10:48
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Фалшива 100-еврова банкнота беше открита в оборота на хранителен магазин в Казанлък, след като собственикът сигнализира за неистинския паричен знак. Случаят отново постави на дневен ред темата за разпространението на фалшиво евро.

          Според главния експерт по програма „Сигурност“ към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов, подобни случаи са били очаквани. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS той подчерта, че при въвеждането на еврото и в други държави е имало подобни вълни.

          „Не може да се говори за пик. Статистиката от началото на годината показва, че на 1 милион банкноти има между 16 и 18 фалшиви, което на практика е много малко“, обясни Безлов.

          По думите му 75% от засечените фалшиви банкноти са с номинал 50 и 20 евро, което ги прави по-често използвани при дребни разплащания.

          Разбиха схема за фалшиви пари в Русе: Заловени са над 500 банкноти Разбиха схема за фалшиви пари в Русе: Заловени са над 500 банкноти

          Бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов заяви, че няма нищо изненадващо в подобни случаи, но подчерта необходимостта от превантивни мерки.
          Той обясни, че службите, които следят за неистински парични знаци, са много – ДАНС, Агенция „Митници“, МВР чрез икономическа полиция и НАП, като според него е необходима засилена оперативна и агентурна работа сред криминалния контингент.

          Иванов обърна внимание и на важна разлика при престъпленията с пари.

          „Ако разпространявате неистински парични знаци, престъплението е тежко. Ако се опитате да пробутате хартии с образ на евро, на които пише „реквизит“, става дума за измама, при която наказанията са значително по-леки“, поясни той.

