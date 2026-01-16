Фелдшер в Павликени бе заплашен с убийство по време на дежурство

Случай на агресия срещу медик бе регистриран в района на Павликени. Фелдшерът от Спешна помощ Григор Караиванов, който има 50 години трудов стаж, бе нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка.

- Реклама -

Инцидентът се случва около 2:00 часа през нощта на празника Банго Васил. Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът е посрещнат от няколко човека, които видимо са употребили алкохол.

„Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, за да видя счупването, един от присъстващите мъже внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов пред Нова тв.

Според разказа на медика един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.

Шофьорът на линейката, Владислав, също става свидетел на ситуацията. Екипът е бил принуден да избяга към линейката.

Въпреки че случаят е докладван веднага на полицията и е образувана проверка, извършителят все още не е в ареста.

Григор Караиванов признава, че е физически пострадал – има болки в гръдния кош и е силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си.

„За 50 години това ми е за първи път. Повече хора в селата ни познават и се отнасят добре. Но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, каза той.

Това е поредният случай на атака и насилие срещу медик. В подобни случаи лекарите винаги настояват за закони, които да ги защитават от агресия по време на работа.