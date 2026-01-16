НА ЖИВО
          Феновете на ЦСКА събраха над 19000 лева от благотворителните тениски за Любо Пенев

          Привържениците на ЦСКА събраха над 19 000 лв от кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев. Припомняме, че Ел Голеадор се бори с коварно онкологично заболяване. Неговото лечение ще продължи на родна земя, след като досега беше в клиника в Германия.

          Ето какво написаха столичани:

          „Армейци,
          Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9 855,30 € / 19,275,30 лв.
          Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.  
          Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra’ Shop.
          Заедно сме по-силни!“.

