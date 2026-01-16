НА ЖИВО
          
          
          
          Франция предупреди САЩ: Инвазия в Гренландия е „червена линия“ за Европа

          16 януари 2026 | 11:34 390
          Дамяна Караджова
          Френският министър на икономиката Ролан Лескюр е предупредил американската администрация, че евентуална инвазия в Гренландия би застрашила търговските и икономическите отношения между Европа и Съединените щати. Това става ясно от негово интервю за Financial Times.

          Лескюр разкрива, че е обсъждал темата в разговори с американския министър на финансите Скот Бесънт, включително и по време на нова среща тази седмица, на която отново е подчертал позицията на Франция и Европейския съюз по въпроса за Гренландия. Изявленията му идват в момент, когато френски военни бяха разположени в столицата на острова Нуук в рамките на европейски военни учения.

          „Всякакви опити за завладяване на Гренландия биха представлявали преминаване на червената линия“, е заявил Лескюр пред американския си колега, като е подчертал, че подобен ход ще постави под сериозен риск икономическите отношения между Европа и Вашингтон.

          Попитан от Financial Times дали ЕС би отговорил с икономически санкции при подобен сценарий, френският министър е бил по-предпазлив:

          „Не бих стигнал дотам. Разбира се, ако това се случи, ще се сблъскаме с един напълно нов свят и ще трябва да се адаптираме съответно“, посочва той.

          Изданието припомня, че Европейският съюз и Съединените щати поддържат най-мащабните двустранни търговски отношения в света, като общият обем на търговията със стоки и услуги надхвърля 1,6 трилиона евро през 2024 г., според официални данни на ЕС. САЩ са основният експортен пазар за 27-те държави членки.

          Тръмп поднови претенциите си към Гренландия, но среща съпротива в Капитолия Тръмп поднови претенциите си към Гренландия, но среща съпротива в Капитолия

          Въпреки множеството разногласия между френското правителство и администрацията на Доналд Тръмп, Ролан Лескюр подчертава, че Европа трябва да продължи да работи със САЩ по ключови общи приоритети. Сред тях той откроява инициативата на Франция в рамките на Г-7 за намаляване на зависимостта от Китай при доставките на редкоземни елементи.

          Франция възнамерява да представи конкретни предложения по темата на предстоящата среща на Г-7 в Евиан през юни, които могат да включват минимални ценови прагове и дългосрочни споразумения за покупка.

          

          
          
          

